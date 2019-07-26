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Краматорский клуб навечно закрепил первый номер за расстрелянным боевиками "ДНР" вратарем

Краматорский клуб навечно закрепил первый номер за расстрелянным боевиками "ДНР" вратарем (3 новости)

«16-летний Степан Чубенко был жестоко убит в 2014 году за свою проукраинскую позицию»

Футбольный клуб "Авангард" из города Краматорска изъял 1-й номер из оборота в команде. Этот номер закрепили за убитым оккупантами 16-летним Степаном Чубенко.

Степан Чубенко был убит российскими боевиками в июле 2014 года. Парня схватили в Донецке, несколько дней пытали, а потом застрелили. Убийцы совершили пять выстрелов в затылок юноше.

При этом даже неизвестна точная дата гибели Степана Чубенко. По одной из версий, его застрелили 25 июля 2014 года. Однако на его могиле отчеканена дата 27 июля.

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Стоит добавить, что Степан Чубенко увлекался спортом. Сначала занимался греко-римской борьбой, затем – футболом. Был вратарем юношеской футбольной команды "Авангард" города Краматорска. Несмотря на то, юноша не сыграл ни одного матча за взрослую команду, руководством ФК "Авангард" принято решение изъять из обращения 1-й номер и навечно закрепить его за Степаном Чубенко.

Кроме того, на странице клуба теперь есть отдельный раздел, посвященный Степану Чубенко под названием "Навечно первый".

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  26.07.19, 10:23 16-летний Степан Чубенко был жестоко убит в 2014 году за свою проукраинскую позицию.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.07.19, 11:17 Краматорский "Авангард" вывел из обращения в команде №1 – номер, который ранее принадлежал вратарю Степану Чубенко.
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