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Кравчук о роспуске Рады: Зеленский действует адекватно

Кравчук о роспуске Рады: Зеленский действует адекватно (5 новостей)

«Первый президент Украины Леонид Кравчук отметил, что народ не доверяет парламенту»

Первый президент Леонид Кравчук заявил, что президент Владимир Зеленский действовал адекватно, распустив Верховную Раду, поскольку парламент и вся старая власть не собирается сотрудничать с главой государства. Об этом он сказал журналистам, передает Liga.net. «Он (Зеленский — ред.) действует в соответствии с ситуацией, которая сложилась. У Верховной Рады на сегодняшний день рейтинг 4-5%, народ не доверяет Верховной Раде. Учитывая желание украинского народа, президент действует адекватно. А сопротивление есть и будет» , - рассказал Кравчук. При этом первый украинский президент назвал «базаром» заседание Рады, на котором депутаты не поставили в повестку дня его законопроекты. «Это свидетельствует о том, что Верховная Рада и в целом старая власть не собирается конструктивно сотрудничать с президентом», — добавил Кравчук.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  23.05.19, 11:26 Президент Владимир Зеленский, решив распустить Верховную Раду, действует в соответствии с ситуацией и адекватно, поскольку уровень доверия украинцев к нардепам "4-5%". Такое мнение в комментарии журналистам…
Украинская правда Украинская правда  ·  23.05.19, 11:41 Первый президент Леонид Кравчук заявил, что президент Владимир Зеленский действовал адекватно, распустив Верховную Раду, поскольку парламент и вся старая власть не собирается сотрудничать с главой государства.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  23.05.19, 12:05 Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук признал адекватность того, что президент Владимир Зеленский действовал адекватно, распустив Верховную Раду, поскольку парламент и вся старая власть…
Униан Униан  ·  23.05.19, 12:13 Первый президент Украины Леонид Кравчук отметил, что народ не доверяет парламенту.
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