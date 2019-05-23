Кравчук о роспуске Рады: Зеленский действует адекватно

Первый президент Леонид Кравчук заявил, что президент Владимир Зеленский действовал адекватно, распустив Верховную Раду, поскольку парламент и вся старая власть не собирается сотрудничать с главой государства. Об этом он сказал журналистам, передает Liga.net. «Он (Зеленский — ред.) действует в соответствии с ситуацией, которая сложилась. У Верховной Рады на сегодняшний день рейтинг 4-5%, народ не доверяет Верховной Раде. Учитывая желание украинского народа, президент действует адекватно. А сопротивление есть и будет» , - рассказал Кравчук. При этом первый украинский президент назвал «базаром» заседание Рады, на котором депутаты не поставили в повестку дня его законопроекты. «Это свидетельствует о том, что Верховная Рада и в целом старая власть не собирается конструктивно сотрудничать с президентом», — добавил Кравчук.