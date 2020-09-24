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Интернет-газета Интернет-газета "Вести" · · Обновлено в 22:42
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Кравчук: Украина не ставит вопрос о переносе встреч ТКГ из Минска

Кравчук: Украина не ставит вопрос о переносе встреч ТКГ из Минска (4 новости)

«Ведущая роль в вопросе переноса переговорной площадки в ОБСЕ, отметил глава украинской делегации в ТКГ»

Вопрос переноса физических встреч в рамках Трехсторонней контактной группы из Минска должен решаться совместно всеми сторонами переговоров. Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. При этом он отметил, что сейчас нет необходимости в переносе переговоров, поскольку они проходят в режиме видеоконференции.

Как известно, ранее была озвучена идея переноса площадки для работы ТКГ в другую страну. Но, по словам Кравчука, ведущая роль в вопросе переноса переговорной площадки у модератора, которым является ОБСЕ. Ни Украина, ни Россия не могут самостоятельно принять такое решение. Он добавил, что сейчас ОБСЕ не видит возможности для физических встреч.

"Россия предложила физическую встречу в Минске, но госпожа Грау сделала соответствующее представление, в котором отметила, что из-за определенных условий, в частности, коронавируса, нет возможности. Мы считаемся с такой позицией и придерживаемся ее", - рассказал Кравчук.

https://youtu.be/4K8CBQ8RPto?t=21

Между прочим, ранее президент Украины Зеленский рассказал, что у Украины есть разные форматы общения с президентом Путиным, которые помогают найти нужные решения, важные не только для Украины, но и для всей Европы.

Обновлено в 22:42 По словам главы украинской делегации, физическое присутствие сторон для участия в заседании ТКГ, исходя из нынешних реалий, не является обязательным.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ForUm ForUm  ·  24.09.20, 20:36 Вопрос переноса площадки физических встреч Трехсторонней контактной группы из Минска должен решаться совместно всеми сторонами. Сейчас нет необходимости в переносе переговоров, поскольку они…
ТСН ТСН  ·  24.09.20, 21:25 Ведущая роль в вопросе переноса переговорной площадки в ОБСЕ, отметил глава украинской делегации в ТКГ.
Униан Униан  ·  24.09.20, 22:42 По словам главы украинской делегации, физическое присутствие сторон для участия в заседании ТКГ, исходя из нынешних реалий, не является обязательным.
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