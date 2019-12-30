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Кравцов решил уйти с поста главы "Укрзалізниці"

Кравцов решил уйти с поста главы "Укрзалізниці" (4 новости)

«Председатель правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов решил уйти с должности»

"ГОРДОН" представляет обзор главных событий понедельника, 30 декабря.В ООН и ОБСЕ отреагировали на обмен удерживаемыми лицами

29 декабря возле контрольного пункта въезда/выезда "Майорское" в Донецкой области состоялся большой обмен удерживаемыми лицами между Киевом и представителями временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в формате "76 на 124".

После обмена освобожденных украинских военных доставили в Главный военно-медицинский клинический центр "Главный военный госпиталь" в Киеве. 64 из 76 украинцев находятся в клинической больнице "Феофания". Заместитель главного врача больницы Андрей Строкань сказал, что большинство останется там на новогодние праздники.

Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик приветствовал обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО и призвал к дальнейшему выполнению Минских соглашений.

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В мониторинговой миссии ОНН по правам человека в Украине заявили, что приветствуют обмен удерживаемыми лицами. В ООН добавили, что передача на временно оккупированные территории Донбасса пятерых бывших бойцов спецподразделения Министерства внутренних дел Украины "Беркут" затруднит рассмотрение дела Майдана.

Кравцов решил уйти с поста главы "Укрзалізниці"

Глава правления "Укрзалізниці" Евгений Кравцов обратился к наблюдательному совету компании с просьбой прекратить его контракт связи с переходом на работу в публичном государственном секторе. Подробнее о своем решении Кравцов пообещал рассказать после принятия всех формальных решений.

Украина и РФ завершили переговоры по транзитному договору

Глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон сообщил, что переговоры о новом договоре на транзит российского газа через украинскую территорию длились в Вене четверо суток и завершились сегодня около 6.00. Он не сообщил об их результатах.

Заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина сообщил, что Украина и "Газпром" подписали мировое соглашение по инициированному российской компанией международному арбитражу в деле об обязательствах "Газпрома" оплатить штраф Антимонопольного комитета Украины.

Кабинет Министров Украины позволил НАК "Нафтогаз України" подписать два договора с российским "Газпромом".

Суда трубоукладчика "Северного потока 2" Allseas мобилизованы для работы на других объектах

В компании Allseas, суда которой остановили укладку труб газопровода "Северный поток 2" после введенных США санкций, сообщили, что не будут продолжать строительство российского проекта. Строительный флот компании демобилизован для подготовки к работе на других объектах, сообщили в пресс-службе.

Украина договорилась с General Electric о покупке еще 40 локомотивов

"Укрзалізниця" заключила с американской корпорацией General Electric второй договор на закупку 40 локомотивов. "Первая партия локомотивов, их было 30, уже успешно работает и демонстрирует свою эффективность. Они выполняют около 20% всей грузовой работы. По нашим

ФОТО К НОВОСТИ: «Кравцов решил уйти с поста главы "Укрзалізниці"»
Фото Кравцов подтвердил намерение уйти с поста главы "Укрзализныци"
Фото Кравцов решил уйти с поста главы "Укрзалізниці"
Фото В ООН и ОБСЕ отреагировали на обмен удерживаемыми лицами, Кравцов решил уйти с поста главы "Укрзалізниці". Главное за день
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РБК Украина РБК Украина  ·  30.12.19, 22:13 Руководитель АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов заявил о решении уйти с занимаемой должности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.Как написал Кравцов в новогоднем обращении, он решил…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  30.12.19, 22:53 Председатель правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов решил уйти с должности
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