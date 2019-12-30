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Главред Главред · · Обновлено в 23:08
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Кравцов уходит с поста главы "Укрзализныци"

Кравцов уходит с поста главы "Укрзализныци" (5 новостей)

«Кравцов уходит с поста главы Укрзализныци в публичный сектор»

Глава Укрзализныци Евгений Кравцов, который ранее анонсировал повышение железнодорожных тарифов из-за роста стоимости электроэнергии, обратился в Наблюдательный совет компании по поводу прекращения...

Обновлено в 21:56 Глава Укрзализныци Евгений Кравцов, который  ранее анонсировал повышение железнодорожных тарифов из-за роста стоимости электроэнергии, обратился в Наблюдательный совет компании по поводу прекращения...

Обновлено в 23:08 Евгений Кравцов уходит с должности главы "Укрзализныци" и переходит в публичный государственный сектор. Об этом говорится в его обращении, размещенном на сайте УЗ. "Уже в начале 2020 года, после рассмотрения моего обращения к набсовету, я уверен, железнодорожная семья останется близкой для меня", – заявил Кравцов. По словам главы УЗ, он увольняется в связи с переходом на новую работу в публичном госсекторе. "За последние три года трансформация УЗ стала одной из самых масштабных среди госкомпаний. Поэтому логично, что дальше будет переход на новый уровень", – пишет он. Больше подробностей Кравцов обещает после принятых формальных решений. Как ранее сообщал Фокус: В случае выхода "Укрзализныци" на IPO и продажи 20-30% акций компания может получить около 2-4 млрд долларов. Об этом заявил Кравцов. Стратегия "Укрзализныци" до 2023 года не исключает возможность восстановления прекращенного в марте 2017 года ж/д сообщения с Донецкой и Луганской областями.

ФОТО К НОВОСТИ: «Кравцов уходит с поста главы "Укрзализныци"»
Фото Кравцов уходит с поста главы "Укрзализныци" в "публичный сектор"
Фото "Я уверен, что железнодорожная семья останется близкой для меня": Кравцов уходит из "Укрзализныци"
Фото Глава Укрзализныци Кравцов объявил об уходе с занимаемой должности
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  30.12.19, 21:25 Председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов обратился к Наблюдательному совету компании с просьбой прекратить контракт связи с переходом на работу в публичном государственном секторе.
Канал 112 Канал 112  ·  30.12.19, 21:51 Председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов обратился к Наблюдательному совету компании с просьбой прекратить контракт связи с переходом на работу в публичном государственном секторе. Об…
Телеграф Телеграф  ·  30.12.19, 21:56 Кравцов уходит с поста главы "Укрзализныци" в "публичный сектор".
Фокус Фокус  ·  30.12.19, 23:08 Евгений Кравцов уходит с должности главы "Укрзализныци" и переходит в публичный государственный сектор. Об этом говорится в его обращении, размещенном на сайте УЗ. "Уже в начале 2020 года, после рассмотрения…
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