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Кремль о трибунале по морякам: Позиция не изменится

Кремль о трибунале по морякам: Позиция не изменится (7 новостей)

«Спикер Кремля Дмитрий Песков говорит, что позиция Кремля относительно возможности освобождения захваченных украинских моряков остается неизменной, несмотря..»

Позиция Москвы относительно инцидента в Керченском проливе остается неизменной, и судьба находящихся под арестом украинских моряков зависит от хода следствия и решения суда. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в разговоре с газетой «Ведомости». «Позиция не может измениться. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и состояться суд», — подчеркнул он. Речь идет об инциденте, который произошел в конце ноября прошлого года, когда неподалеку от Керчи российские пограничники захватили три корабля ВМС Украины. По утверждению российской стороны, украинские корабли вошли в территориальные воды России без разрешения и предупреждения и продолжали двигаться, несмотря на требование остановиться. Корабли захватили силой и отбуксировали в Керчь, находившихся на них моряков арестовали, в настоящее время они находятся в СИЗО в Москве. В Украине действия России считают агрессией. На прошлой неделе, 25 мая, Международный суд по Морскому праву обязал Россию вернуть захваченных моряков и три военных корабля Украине. В то же время в Москве считают, что у этого суда не было полномочий для того, чтобы рассматривать иск.

Обновлено в 11:10 Позиция России по поводу освобождения захваченных 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива украинских моряков не может измениться, несмотря на решение международного Трибунала об их освобождении. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет российски

Обновлено в 11:54 Спикер Кремля Дмитрий Песков говорит, что позиция Кремля относительно возможности освобождения захваченных украинских моряков остается неизменной, несмотря...

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Фото Кремль о трибунале по морякам: Позиция не изменится
Фото Позиция России об освобождении украинских моряков не может измениться, - Песков
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  27.05.19, 09:07 Позиция России по вопросу освобождения украинских моряков, задержанных в районе Керченского пролива, не может измениться в связи с постановлением Международного трибунала ООН по морскому праву - их судьбу…
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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  27.05.19, 11:10 Позиция России по поводу освобождения захваченных 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива украинских моряков не может измениться, несмотря на решение международного Трибунала об их освобождении. …
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  27.05.19, 11:54 Спикер Кремля Дмитрий Песков говорит, что позиция Кремля относительно возможности освобождения захваченных украинских моряков остается неизменной, несмотря...
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