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Кремль указал федеральным каналам "не слишком хвалить" Зеленского

Кремль указал федеральным каналам "не слишком хвалить" Зеленского (3 новости)

«В администрации президента России рекомендовали федеральным каналам «не слишком хвалить» Владимира Зеленского»

По данным издания "Проект", в администрации президента РФ были недовольны выходом на ТВ излишне комплиментарных сюжетов о победителе второго тура выборов президента Украины Владимире Зеленском.В администрации президента России федеральным телеканалам рекомендовали "не слишком хвалить" победителя выборов президента Украины, шоумена Владимира Зеленского. Об этом 24 апреля сообщило российское издание "Проект" со ссылкой на неназванного кремлевского чиновника.

По словам источника, на российском телевидении выходили излишне комплиментарные в адрес Зеленского сюжеты и это было "перебором".

В Кремле пока не понимают, чего ждать от будущего президента, поэтому пока решили и не хвалить, и не ругать его, сказал "Проекту" человек, близкий к президентской администрации. Никто не ждет, что с приходом Зеленского отношения с Украиной резко наладятся, подчеркнул другой собеседник, близкий к Кремлю.

21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента. Согласно данным обработки 100% электронных протоколов, за Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко 24,45%.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 22 апреля, что, по мнению Кремля, пока рано направлять Зеленскому поздравления с победой на президентских выборах.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев полагает, что в отношении России Зеленский будет придерживаться риторики, которую использовал в ходе предвыборной кампании, при этом шансы на улучшение отношений между странами "все же есть".

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Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  24.04.19, 18:45 В администрации президента России рекомендовали федеральным каналам «не слишком хвалить» Владимира Зеленского
Канал 112 Канал 112  ·  24.04.19, 19:34 В администрации президента России рекомендовали федеральным каналам "не слишком хвалить" Владимира Зеленского, сообщает "Проект" со ссылкой на кремлевского чиновника. По словам чиновника, на российском…
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