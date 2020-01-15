Крещение господне-2020. Где в Киеве можно будет окунуться (4 новости) «На всех локациях будут работать медики и спасатели»

В воскресенье, 19 января 2020 года, для празднования Крещения в Киеве обустроено 16 мест, где жители и гости столицы смогут совершить ритуал омовения водой и ныряния в прорубь. Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Плесо".

В частности, официально разрешено купаться в этот день в четырех районах Киева, а именно:

Днепровский район:

пляж "Детский" (Гидропарк); пляж "Венеция" (Долобецкий остров); пляж "Предмостная Слободка" (Гидропарк); пляж "Тельбин" (проспект Павла Тычины); пляж "Радужный" (озеро Радужное); пляж "Радуга" (ул. Никольско-Слободская); пляж "Центральный" (Труханов остров). Оболонский район:

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пляж "Вербный" (озеро Вербное); залив Оболонь в парке "Наталка"; пляж на Оболонской набережной; пляж "Пуща-Водица". Деснянский район:

зона отдыха "Троещина" (ул. Оноре де Бальзака). Голосеевский район:

пляж "Галерный" (ул. Набережно-Корчеватская). Также КП "Плесо" будет помогать в безопасном проведении мероприятий на популярных среди киевлян местах в Х-Park (парк "Муромец") и на озере Иорданском (пр. Степана Бандеры).

Специалисты просят придерживаться правил безопасности во время купаний, не употреблять алкоголь, заходить в воду и выходить из нее без спешки, поскольку основной причиной травмирования является поскальзывание на льду.