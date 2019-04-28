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Политика
ForUm ForUm · · Обновлено в 13:06
· Национальная безопасность · Ликвидация
Кривонос рассказал, как ликвидируют "Укроборонпром"

Кривонос рассказал, как ликвидируют "Укроборонпром" (9 новостей)

«Вместо ГК Укроборонпром планируют создать отдельный государственный орган с расширенными полномочиями»

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос анонсировал планы ликвидации госконцерна «Укроборонпром» и создание вместо него нового государственного органа.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

«Вместо госконцерна «Укроборонпром» будет создан отдельный государственный орган с расширенными полномочиями, которому будут подчинены предприятия-участники концерна», - рассказал Кривонос в интервью в эфире «5 канала» 27 апреля.

Заместитель секретаря СНБО уверен, что реформа системы управления ОПК позволит значительно снизить коррупционные риски, а фирмы- «прокладки» ликвидируют.

По его словам, недавно состоялось заседание круглого стола под председательством Секретаря СНБО Украины Турчинова при участии народных депутатов и специалистов оборонного сектора, во время которого был обсужден законопроект, предусматривающий лишение «Укроборонпрома» несвойственных ему функций государственного управления.

Кривонос отметил, что новый законопроект предусматривает существенное повышение уровня прозрачности государственного оборонного заказа.

Кривонос напомнил, что «Укроборонпром» был создан по инициативе Януковича «для более простого контроля за всеми финансовыми потоками, которые шли через предприятия ОПК». Поэтому, по словам заместителя Секретаря СНБО Украины, цель внесенного на рассмотрение парламента законопроекта - «уничтожение старой системы управления в «Укроборонпроме», в то же время, сами предприятия, которые способны эффективно и прозрачно работать - останутся.

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Обновлено в 13:06 Заместитель секретаря Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Кривонос заявил, что вместо "Укроборонпрома" после его ликвидации будет создан новый государственный орган. Об этом сообщает пресс-служба СНБО, передают Українські Новини. По его словам, принятие закон

ФОТО К НОВОСТИ: «Кривонос рассказал, как ликвидируют "Укроборонпром"»
Фото Кривонос рассказал, как ликвидируют "Укроборонпром"
Фото Вместо "Укроборонпрома" планируют создать отдельный государственный орган
Фото Вместо «Укроборонпрома» планируют создать отдельный государственный орган
Фото Без "прокладок" и коррупции: в СНБО рассказали, что создадут вместо Укроборонпрома
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