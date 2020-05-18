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Кроссовки легенды баскетбола Джордана проданы на аукционе за полмиллиона долларов

Кроссовки легенды баскетбола Джордана проданы на аукционе за полмиллиона долларов (5 новостей)

«Этот лот с обувью стал рекордным для Sotheby's»

Агентство Bloomberg уточняет, что это рекордная цена кроссовок с автографом. Предыдущий рекорд в категории спортивной обуви был поставлен в июле 2019 года. Тогда Sotheby's продал беговые кроссовки за $437,5 тыс. Это были кроссовки Moon Shoe, выпущенные компанией Nike в 1972 году. Кроссовки Джордана также произведены Nike, это Air Jordan 1, выпущенные в 1985 году. Их дизайн стал знаковым в истории баскетбола и уличной одежды. Эта модель стала важной частью бренда Air Jordan для Nike. Словосочетание "Air Jordan" было придумано агентом Джордана Дэвидом Фальком. Air Jordan 1 оказались настолько успешными, что Nike начал выпускать модели этой серии каждый сезон, даже после того, как Джордан прекратил спортивную карьеру. В настоящее время компания работает на Air Jordan 34. Проданные кроссовки были частью коллекции Джордана Геллера, основателя Shoezeum, первого в мире музея кроссовок. Сейчас Джордан снова стал самым известным баскетболистом в мире после выхода документ...

ФОТО К НОВОСТИ: «Кроссовки легенды баскетбола Джордана проданы на аукционе за полмиллиона долларов»
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Телеграф Телеграф  ·  18.05.20, 07:59 Легенда баскетбола Майкл Джордан продал на онлайн-аукционе Sotheby's свои старые кроссовки 1985 года за рекордные 560 тыс. долларов.
Телеграф Телеграф  ·  18.05.20, 09:26 Кроссовки Майкла Джордана пустили с молотка за полмиллиона долларов.
Sport.ua Sport.ua  ·  18.05.20, 09:27 Эта сумма стала рекордной для аукциона Sotheby's
Униан Униан  ·  18.05.20, 09:50 Этот лот с обувью стал рекордным для Sotheby's.
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