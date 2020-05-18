Кроссовки легенды баскетбола Джордана проданы на аукционе за полмиллиона долларов

Агентство Bloomberg уточняет, что это рекордная цена кроссовок с автографом. Предыдущий рекорд в категории спортивной обуви был поставлен в июле 2019 года. Тогда Sotheby's продал беговые кроссовки за $437,5 тыс. Это были кроссовки Moon Shoe, выпущенные компанией Nike в 1972 году. Кроссовки Джордана также произведены Nike, это Air Jordan 1, выпущенные в 1985 году. Их дизайн стал знаковым в истории баскетбола и уличной одежды. Эта модель стала важной частью бренда Air Jordan для Nike. Словосочетание "Air Jordan" было придумано агентом Джордана Дэвидом Фальком. Air Jordan 1 оказались настолько успешными, что Nike начал выпускать модели этой серии каждый сезон, даже после того, как Джордан прекратил спортивную карьеру. В настоящее время компания работает на Air Jordan 34. Проданные кроссовки были частью коллекции Джордана Геллера, основателя Shoezeum, первого в мире музея кроссовок. Сейчас Джордан снова стал самым известным баскетболистом в мире после выхода документ...