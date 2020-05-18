Крупные торговые центры в Киеве нужно открывать после восстановления работы метро - Кличко (3 новости) «Открытие ТРЦ состоится также при снижении количества больных коронавирусом и соблюдении владельцами и посетителями торговых центров строгих правил безопасности»

В Киеве торговые центры начнут открывать только после возобновления работы метро и, если эпидемическая ситуация улучшится. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал "112 Украина".

"Крупные торговые центры надо открывать после возобновления работы метро. Нужно понимать, что люди едут на работу общественным транспортом, в частности, в крупные ТЦ", - заявил Кличко.

По его словам, в случае улучшения эпидемической ситуации в городе открытие торговых центров состоится после открытия метро до конца мая. Предполагается, что в случае одобрения Кабмином, метро начнет работать с 25 мая.

Как сообщалось, в Киеве после 22 мая планируют начать второй этап послабление ограничительных мероприятий, в ходе которого начнут работать спортзалы и фитнес-центры, кроме бассейнов.

Ранее Кличко обратился к правительству с просьбой позволить восстановить работу метро в столице. Он отметил, что столичная власть не хо...