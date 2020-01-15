Крушение Боинга в Иране: посол посоветовал поискать российский след (5 новостей) «Посол Украины в США Владимир Ельченко не считает целесообразным созывать экстренное заседание Совета безопасности ООН в отношении крушения самолета Боинг 737 МАУ в Иране, так…»

Созвать внеочередное заседание Совета безопасности ООН из-за сбитого в Иране украинского самолета нецелесообразно, поскольку Тегеран признал свою вину. В то же время нужно сосредотачиваться на международном расследовании и привлечении к ответственности виновных. Об этом во вторник, 14 января, на брифинге в Вашингтоне заявил посол Украины в США Владимир Ельченко, сообщает Укринформ.

«На сегодняшний день - нет», - сказал посол Ельченко на вопрос, видит ли он необходимость созвать Совбез ООН по вопросу сбитого в Иране авиалайнера МАУ.

«В ситуации, если бы Иран не признал своей вины, возможно, нам бы пришлось обращаться, в том числе в Совет безопасности ООН. Но поскольку ситуация развивалась очень динамично, я просто не вижу, какую цель ставят перед собой те, кто считает, что нужно созвать СБ ООН», - сказал посол Украины в Вашингтоне, который до этого занимал должность постоянного представителя Украины при ООН.

В этой связи он напомнил, что 9 января Украина воспользовалась возможностью вынести в Совбез вопрос о сбитом над Тегераном Boeing. Тогда заместитель главы МИД Сергей Кислица не только обратил внимание на инцидент, но и зачитал во время открытых дебатов Совбеза ООН специальное заявление от имени четырех стран - Канады, Германии, Швеции и Украины - граждане которых погибли в авиакатастрофе.

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В то же время Ельченко сообщил, что украинская сторона находится в постоянном контакте с другими государствами, в том числе США как страны-производителя самолетов Boeing.

«Сегодня у меня будет очередная встреча с руководством компании Boeing, которые предложили свои услуги и полную поддержку в расследовании. Поскольку на сегодняшний день есть информация, что Украина получит определенный доступ к «черным ящикам», то, наверное, в дальнейшем мы будем делать это вместе со специалистами Boeing», - подчеркнул дипломат.

Он также отметил, что представители авиапроизводителя обязательно войдут в состав международной комиссии, которая создается.

Посол Украины в США также сообщил, что поскольку Иран полностью признал свое участие в трагедии, он должен пройти этот путь до конца, притянув виновных к ответственности и выплатив все компенсации.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана за сбитие самолета, проведении открытого расследования и ожидает возвращения тел погибших и выплату компенсаций.&

Обновлено в 09:42 Бессмысленность таких действий Ельченко объяснил тем, что Тегеран уже признал свою вину в крушении самолета:

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