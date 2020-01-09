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Крушение PS752: Иран обещает Украине оперативный доступ ко всем данным

Крушение PS752: Иран обещает Украине оперативный доступ ко всем данным (6 новостей)

«Рухани заверил Зеленского, что Иран предоставит украинским экспертам доступ ко всем необходимым данным для установления причин авиакатастрофы самолета МАУ»

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Иран будет предоставлять группе украинских экспертов оперативный доступ ко всем необходимым данным по авиакатастрофе украинского боинга. Об этом он сказал в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает пресс-служба Офиса президента. Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана в результате катастрофы самолета. Также он отметил, что украинская сторона уже начала работу, приобщившись к расследованию причин катастрофы. "Надеюсь на ваше содействие в проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования для скорейшего установления обстоятельств этого трагического события", – сказал Зеленский. Как ранее сообщал Фокус: Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение. Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО. В Иране заявили, что крушение боинга – не теракт. Эту версию поначалу поддерживало и посольство Украины, но потом несколько изменило свое мнение. В МАУ на брифинге заявили, что Boeing 737 был получен в 2016 году и прошел техпроверку буквально два дня назад. Иранские СМИ также сообщают, что спасатели нашли черные ящики на месте крушения Boeing 737 МАУ, но передавать их компании Boeing иранцы отказываются. Спустя почти сутки президент Владимир Зеленский прилетел в Киев из Омана, объявил 9 января днем траура и записал видеообращение к украинцам. Иран, тем временем, опубликовал предварительный отчет по авиакатастрофе, в котором говорится о пожаре на самолете перед непосредственно падением на землю. Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что сейчас рассматривается семь версий причин крушения самолета, при этом три пока не разглашаются.

ФОТО К НОВОСТИ: «Крушение PS752: Иран обещает Украине оперативный доступ ко всем данным»
Фото Иран предоставит украинским экспертам доступ ко всем данным расследования авиакатастрофы
Фото Рухани заверил Зеленского, что Иран предоставит украинским экспертам доступ ко всем необходимым данным для установления причин авиакатастрофы самолета МАУ
Фото Авиакатастрофа самолета МАУ: Рухани пообещал Зеленскому поддержку в расследовании
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РБК Украина РБК Украина  ·  09.01.20, 18:27 Иран предоставит украинским экспертам доступ ко всем необходимым данным для установления причин авиакатастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ). Об этом говорили президент…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  09.01.20, 18:27 Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани заверил президента Украины Владимира Зеленского, что Иран будет предоставлять группе украинских экспертов оперативный доступ ко всем необходимым данным…
Телеграф Телеграф  ·  09.01.20, 18:31 Рухани заверил Зеленского, что Иран предоставит украинским экспертам доступ ко всем необходимым данным для установления причин авиакатастрофы самолета МАУ.
ForUm ForUm  ·  09.01.20, 18:38 Иран будет предоставлять группе украинских экспертов оперативный доступ ко всем необходимым данным. Об этом заявил президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани в разговоре с украинским коллегой Владимиром…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  09.01.20, 19:13 Президент Ирана Хасан Рухани во время телефонного разговора заверил Президента Владимира Зеленского в предоставлении украинским экспертам оперативного доступа ко всем необходимым данным, связанным с крушением…
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