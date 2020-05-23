Крушение самолета МАУ: Иран назвал виновного (3 новости) «В то время, как Украина и ряд государств могут обратиться в Международный суд ООН по делу о сбитом в Иране…»

В Иране считают, что виновным в крушении самолета МАУ является оператор ракетной системы.

Военнослужащий нарушил правила действий ведения огня "без разрешения". Об этом говорится в ответе министра обороны Ирана, бригадного генерала Амира Хатами на запрос депутата Махмуда Садеки, передает Radio Farda.

Оператора ракетной системы обвиняют в том, что он, вероятно, не общался с командным центром, полагаясь на "нечеткую информацию" Министерства обороны, когда принимал решение о запуске ракеты.

В то же время депутат подчеркнул, что министр обороны не предоставил разъяснения причин "отсутствия координации в национальной сети противовоздушной обороны", что привело к пуску двух ракет по украинскому пассажирскому самолету.

Украинский пассажирский самолет, потерпевший крушения у Тегерана 8 января, был сбит двумя ракетами класса "земля - ​​воздух" малого радиуса действия. Это были ракеты Tor-M1, говорится в отчете Организации гражданской авиации Ирана.