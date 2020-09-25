Крушение самолета на Харьковщине: видео с места катастрофы (52 новости и 1 видео) «В результате аварии погибли 22 человека»

В Чугуевском районе Харьковской области потерпел крушение транспортный самолет АН-26, сообщает УНН.

По состоянию на 22 час есть информация о 18 погибших и двух раненых.

"25 сентября в 20:47 в Чугуевский отдела полиции от оператора службы 102 поступило сообщение от свидетелей происшествия о том, что на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал самолет и сразу загорелся. На место происшествия отправилось руководство ГУНП в Харьковской области, следственно-оперативная группа Чугуевского отдела полиции, наряды ГСЧС", - сообщили в полиции.

Обстоятельства трагедии выясняются.

По нашей информации на борту было 7 человек: 1 пилот, 3 курсанта, 3 помощника. pic.twitter.com/xMLAXco75t - Хуёвая Салтовка | Харьков (@h_saltovka) September 25, 2020

Известно, что кроме экипажа, на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины

Упал транспортный военный само...

Обновлено в 02:56 Смотрите видео к новости: Брифинг военных и главы Харьковской области после крушения самолета АН-26

Обновлено в 03:00 Так, второго выжившего курсанта, как отметил директор областного Центра экстренной помощи и медицины катастроф Виктор Забашта, доставили в Военно-медицинский клинический центр Северного Региона.