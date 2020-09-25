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УНН УНН · · Обновлено в 03:00
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Крушение самолета на Харьковщине: видео с места катастрофы

Крушение самолета на Харьковщине: видео с места катастрофы (52 новости и 1 видео)

«В результате аварии погибли 22 человека»

В Чугуевском районе Харьковской области потерпел крушение транспортный самолет АН-26, сообщает УНН.

По состоянию на 22 час есть информация о 18 погибших и двух раненых.

"25 сентября в 20:47 в Чугуевский отдела полиции от оператора службы 102 поступило сообщение от свидетелей происшествия о том, что на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал самолет и сразу загорелся. На место происшествия отправилось руководство ГУНП в Харьковской области, следственно-оперативная группа Чугуевского отдела полиции, наряды ГСЧС", - сообщили в полиции.

Обстоятельства трагедии выясняются.

По нашей информации на борту было 7 человек: 1 пилот, 3 курсанта, 3 помощника. pic.twitter.com/xMLAXco75t

- Хуёвая Салтовка | Харьков (@h_saltovka) September 25, 2020

Известно, что кроме экипажа, на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины

Упал транспортный военный само...

Обновлено в 02:56 Смотрите видео к новости: Брифинг военных и главы Харьковской области после крушения самолета АН-26

Обновлено в 03:00 Так, второго выжившего курсанта, как отметил директор областного Центра экстренной помощи и медицины катастроф Виктор Забашта, доставили в Военно-медицинский клинический центр Северного Региона.

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ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  25.09.20, 19:18 Сейчас продолжаются поиски еще двух человек
Телеграф Телеграф  ·  25.09.20, 21:35 Сегодня в Чугуеве, что на Харьковщине упал самолет и сразу же загорелся. Видео трансляция онлайн появилась в сети.
Униан Униан  ·  25.09.20, 21:36 По информации от источников УНИАН, на борту летели семь человек - пилот, трое курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, трое помощников. Сообщается, что никто...
Униан Униан  ·  25.09.20, 21:38 Предположительно крушение потерпел военно-транспортный Ан-26 при заходе на посадку
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  25.09.20, 21:50 В результате крушения военного самолета Ан-26 под Харьковом вечером 25 сентября есть погибшие и травмированные
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Сегодня Сегодня  ·  25.09.20, 21:51 На борту военного самолета, который потерпел крушение в Харьковской области, по неподтвержденным данным, было до пяти человек.Об этом со ссылкой на источник в Министерстве обороны Украины сообщает Depo.Харків.По…
057.ua 057.ua  ·  25.09.20, 21:53 По предварительным данным, на его борту находилось 28 человек
Сегодня Сегодня  ·  25.09.20, 21:54 По данным, украинских журналистов, после крушения Ан-26 под Харьковом были спасены четыре человека.Журналисты отметили, что в Чугуеве, где произошла катастрофа, есть действующий военный аэродром и расположена…
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  25.09.20, 21:59 Командование Воздушных сил Украины подтвердило катастрофу Ан-26 под Харьковом, который разбился при заходе на посадку. Об этом сообщает пресс-служба командования. В результате катастрофы есть погибшие…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  25.09.20, 22:00 Еще два человека получили тяжелые ранения.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  25.09.20, 22:02 Вечером 25 сентября под Чугуевым на Харьковщине упал самолет с курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил. Уже есть официальная информация о погибших. Авиактастрофа с курсантами…
Апостроф Апостроф  ·  25.09.20, 22:05 В полиции показали фото с места крушения транспортного самолета АН-26, которое произошло вечером в пятницу, 25 сентября, на 530 километре трассы Киев-Харьков.
ТСН ТСН  ·  25.09.20, 22:07 Правоохранители работают на месте падения самолета.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  25.09.20, 22:08 Погибли 20 человек и еще двое  ранены в результате крушения самолета АН-26 ВСУ под Харьковом
Сегодня Сегодня  ·  25.09.20, 22:11 Крушение транспортного самолета Ан-26 в районе Чугуева произошло на 530 км трассы Киева – Харьков, и уже появились первые фото с места трагедии.Их опубликовала пресс-служба Полиции Харьковской области.По…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  25.09.20, 22:17 Сейчас известно о 18 погибших и двух тяжело раненых во время падения военного самолета в Харьковской обл. Об этом сообщают в Министерстве внутренних дел. На борту самолета находилось 23 человека. 5 членов…
Апостроф Апостроф  ·  25.09.20, 22:20 Во время крушения военного самолета АН-26 ВС Украины воинской части А 4104, которое произошло в 20:50 в пятницу, 25 сентября, недалеко от города Чугуев Харьковской области, погибло 20 человек.
Фокус Фокус  ·  25.09.20, 22:23 ...
Телеграф Телеграф  ·  25.09.20, 22:23 Сегодня на Харьковщине в Чугуеве произошло крушение военного самолета, на борту которого находились 23 человека, 20 из которых погибли. В сети появилось новое видео крушения.
Сегодня Сегодня  ·  25.09.20, 22:24 Спасатели потушили пожар на месте падения военного самолета под Чугуевым, в Харьковской области.Об этом сообщили на Telegram-канале Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.С огнем удалось справиться в 21:55.…
Сегодня Сегодня  ·  25.09.20, 22:25 Президент Владимир Зеленский пообещал прибыть в Чугуев Харьковской области, где произошло крушение транспортного самолета.Об этом сообщается на официальной станице главы государства в Facebook.«Разбился…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  25.09.20, 22:26 В городе Чугуеве Харьковской области разбился самолет с курсантами ВСУ. В результате падения возник пожар, погибли 20 человек. Об этом заявили в МВД Украины. В МВД подтвердили, что на борту находились…
Сегодня Сегодня  ·  25.09.20, 22:26 В пятницу вечером под Харьковом в Чугуеве разбился военный самолет с курсантами на борту.Разбился самолет Ан-26. По предварительным данным, на борту находились 24 человека.С места падения самолета "скорая"…
Фокус Фокус  ·  25.09.20, 22:28 ...
Униан Униан  ·  25.09.20, 22:39 Найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадали, продолжаются поиски еще четырех человек.
Страна.ua Страна.ua  ·  25.09.20, 22:41 ...
ТСН ТСН  ·  25.09.20, 22:58 В результате аварии погибли 22 человека.
Сегодня Сегодня  ·  25.09.20, 23:08 Возможной причиной крушения самолета под Чугуевом, в Харьковской области, мог стать отказ двигателя.Об этом сообщает Depo.Харків со ссылкой на информированный источник в Министерстве обороны.Как стало…
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ТСН ТСН  ·  25.09.20, 23:36 Среди погибших — офицеры и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба.
Сегодня Сегодня  ·  25.09.20, 23:41 На месте падения военного самолета в Харьковской области продолжают работать 50 спасателей и шесть единиц техники.Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.На месте трагедии обнаружили тела…
Сегодня Сегодня  ·  25.09.20, 23:43 ...
АТН АТН  ·  25.09.20, 23:45 При катастрофе военного самолета АН-26 под Харьковом двое курсантов спаслись.
Униан Униан  ·  26.09.20, 00:05 Также опубликованы новые фото с места крушения военного самолета.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  26.09.20, 00:06 В Офисе генпрокурора возбудили уголовное дело.
Сегодня Сегодня  ·  26.09.20, 00:08 В самолете, который упал под Харьковом, находилось 27 человек – на одного меньше, чем считалось ранее.Об этом сообщили в управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям."По информации диспетчера аэродрома,…
Апостроф Апостроф  ·  26.09.20, 00:14 В результате крушения самолета АН-26 в Чугуеве Харьковской области погибло 25 человек. Ранее сообщалось о 22 погибших.
ТСН ТСН  ·  26.09.20, 00:23 На борту находились, кроме членов экипажа, курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба.
Сегодня Сегодня  ·  26.09.20, 00:25 После падения военного самолета в Харьковской области открыто уголовное производство по статье о нарушении правил полетов и подготовки к ним.Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора."Начато уголовное…
Сегодня Сегодня  ·  26.09.20, 00:47 На борту военного самолета Ан-26, который разбился под Чугуевом, находились курсанты второго и четвертого курсов.Об этом на брифинге заявил председатель Харьковской областной государственной администрации…
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  26.09.20, 00:50 В Чугуеве произошла авиакатастрофа - упал и загорелся военный самолет. ЧП в пятницу, 25 сентября, произошло вечером. Есть погибшие.Как проинформировали в МВД Украины в Facebook
ТСН ТСН  ·  26.09.20, 00:50 На борту АН-26 находились офицеры и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба.
Сегодня Сегодня  ·  26.09.20, 00:53 ...
Факты Факты  ·  26.09.20, 00:53 Одного из курсантов не допустили к полету, он чудом избежал возможной гибели в катастрофе
Гордон Гордон  ·  26.09.20, 01:21 Крушение самолета Ан-26 в Чугуеве Харьковской области расследуют как нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия, сообщили в Офисе генпрокурора Украины. По…
Сегодня Сегодня  ·  26.09.20, 01:26 В связи с авиакатастрофой самолета Ан-26, которая произошла в Харьковской области, следователи ГБР начали досудебное расследование.Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.Сейчас на месте падения самолета…
Сегодня Сегодня  ·  26.09.20, 02:04 В ЕС выразили соболезнования Украине из-за крушения военного самолета Ан-26 под Харьковом.Вице-президент ЕС и высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель…
Униан Униан  ·  26.09.20, 02:18 В авиакатастрофе погибла фактически целая группа курсантов.
NewsONE NewsONE  ·  26.09.20, 02:56 Смотрите видео к новости: Брифинг военных и главы Харьковской области после крушения самолета АН-26
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  26.09.20, 03:00 Один из выживших курсантов в авиакатастрофе самолета АН-26 под Чугуевом находится в ожоговом центре Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи. Об этом пишет Харків…
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