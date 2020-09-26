Крушение самолета под Харьковом: врач рассказал о состоянии выжившего курсанта

Губернатор области Алексей Кучер рассказал, что во время падения самолета Ан-26 под Чугуевом в Харьковской области два человека спаслись благодаря тому, что вовремя на ходу выпрыгнули из самолета. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24". Также он информировал, что обоих выживших отправили в 4-ю больницу города Харьков. Как сообщил журналист Юрий Бутусов сообщил, что речь идет о двух курсантах. "Один курсант в тяжелом состоянии, второй также ранен, но может говорить", - указано в сообщении. По словам главы ОГА, перед падением пилот самолета сообщил об отказе левого двигателя, что не является критической ситуацией для опытного летчика. "Насколько я понимаю, там был опытный летчик", - заявил Кучер. Имена пассажиров АН-26 власти пока не раскрывали, однако в харьковских пабликах появился соответственный список. Ранее министр обороны Андрей Таран заявил, что крушение Ан-26 под произошло из-за технической неисправности.

Обновлено в 12:59