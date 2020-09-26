  1. Главная
  2. Новости
  3. Крушение самолета под Харьковом: врач рассказал о состоянии выжившего курсанта
Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 12:59
· Крушение · Самолет · Губернатор · Область · Ан-26 · Харьковская область
Крушение самолета под Харьковом: врач рассказал о состоянии выжившего курсанта

Крушение самолета под Харьковом: врач рассказал о состоянии выжившего курсанта (4 новости)

«Глава Минобороны Андрей Таран сообщил, что военный самолет Ан-26, по предварительным данным специалистов по летной безопасности, потерпел крушение в Чугуеве…»

Губернатор области Алексей Кучер рассказал, что во время падения самолета Ан-26 под Чугуевом в Харьковской области два человека спаслись благодаря тому, что вовремя на ходу выпрыгнули из самолета. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24". Также он информировал, что обоих выживших отправили в 4-ю больницу города Харьков. Как сообщил журналист Юрий Бутусов сообщил, что речь идет о двух курсантах. "Один курсант в тяжелом состоянии, второй также ранен, но может говорить", - указано в сообщении. По словам главы ОГА, перед падением пилот самолета сообщил об отказе левого двигателя, что не является критической ситуацией для опытного летчика. "Насколько я понимаю, там был опытный летчик", - заявил Кучер. Имена пассажиров АН-26 власти пока не раскрывали, однако в харьковских пабликах появился соответственный список. Ранее министр обороны Андрей Таран заявил, что крушение Ан-26 под произошло из-за технической неисправности.

Обновлено в 12:59

ФОТО К НОВОСТИ: «Крушение самолета под Харьковом: врач рассказал о состоянии выжившего курсанта»
Фото Крушение самолета Ан-26 под Харьковом: в Минобороны раскрыли возможную причину
Фото Крушение АН-26 под Харьковом: губернатор области рассказал подробности
Фото Крушение Ан-26 под Харьковом: умер один из переживших крушение курсантов
Фото Крушение Ан-26 под Харьковом: все, что известно на данный момент
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Главред Главред  ·  26.09.20, 10:33 Глава Минобороны Андрей Таран сообщил, что военный самолет Ан-26, по предварительным данным специалистов по летной безопасности, потерпел крушение в Чугуеве (находится под Харьковом) из-за отказа датчика...
Сегодня Сегодня  ·  26.09.20, 11:11 Курсант Харьковского национального университета Воздушных сил Виталий Вильховой, который пережил крушение военно-пассажирского самолета Ан-26 в Харьковском области накануне, скончался.Об этом корреспонденту…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Соль стал ближе к аренде в &quot;Тенерифе&quot;

Соль стал ближе к аренде в "Тенерифе"
Пілот АН-26 знав аеродром, як свої п&#039;ять пальців – Геращенко розповів нові подробиці про авіатрощу на Харківщині – фото

Пілот АН-26 знав аеродром, як свої п'ять пальців – Геращенко…
Жили небом: собратья погибших в АН-26 поделились воспоминаниями о них

Жили небом: собратья погибших в АН-26 поделились воспоминаниями о них
Мужчина с помощью автомойки создал на асфальте красивую фреску - этот шедевр сделал его звездой/Оказывается, повседневные дела можно выполнить оригинально и даже прославиться

Мужчина с помощью автомойки создал на асфальте красивую фреску -…
&quot;Вас любили и уважали&quot;: новые подробности о командире экипажа и курсантах

"Вас любили и уважали": новые подробности о командире экипажа и…
Украинский боксер Сергей Деревянченко оказался на 200 граммов легче соперника перед чемпионским боем

Украинский боксер Сергей Деревянченко оказался на 200 граммов легче соперника…
Прикрыла интимные места смайликом: провокационная дизайнер публикует эротические фото

Прикрыла интимные места смайликом: провокационная дизайнер публикует эротические фото
Коронавирус в Украине: Одесская область занимает 4 место по темпам заболеваемости

Коронавирус в Украине: Одесская область занимает 4 место по темпам…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.