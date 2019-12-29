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Крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения, - представительство президента в АРК

Крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения, - представительство президента в АРК (11 новостей)

«Сейчас продолжается работа по освобождению»

В представительстве президента Украины в АР Крым пообещали, что крымские пленные будут включены в следующий этап обмена. Об этом сообщает пресс-служба представительства. "В течение последних нескольких дней звучали вопросы об освобождении политических узников, находящихся на территории оккупированного Крыма и РФ. Можем уверенно заявить, что работа по освобождению продолжается – сегодня состоялся первый этап, анонсированный президентом Украины, на очереди следующие шаги. Крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения", – сказано в сообщении. "Ни один гражданин Украины, крымский татарин или украинец, не забыт. Борьба за каждого нашего гражданина продолжается", – добавили в представительстве. Как ранее сообщал Фокус: 29 декабря обмен пленными между Украиной и боевиками завершился. Всего освобождены 76 украинцев. Представительница "ДНР" Дарья Морозова рассказала, что в рамках второго этапа обмена пленными Украине передали 51 человека. Еще 4 отказались от обмена.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  29.12.19, 18:40 Сейчас продолжается работа по освобождению
Телеграф Телеграф  ·  29.12.19, 19:31 У Зеленского заявили, что крымские пленные будут включены в следующий этап обмена с РФ.
Украинская правда Украинская правда  ·  29.12.19, 19:51 Политзаключенные, находящиеся на территории оккупированного Крыма, будут включены в следующий этап обмена между Украиной и РФ.
РБК Украина РБК Украина  ·  29.12.19, 20:15 Пленные в оккупированном Крыму будут включены в следующий этап обмена. Об этом сообщает представительство президента в Автономной Республике Крым на своей странице в Facebook.В представительстве заверили,…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  29.12.19, 20:19 Политических заключенных, незаконно удерживаемых в аннексированном Крыму и на территории РФ, включат в следующий этап освобождения удерживаемых лиц, сообщает пресс-служба представительства президента…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  29.12.19, 20:19 Политических заключенных, незаконно удерживаемых в аннексированном Крыму и на территории РФ, включат в следующий этап освобождения удерживаемых лиц, сообщает пресс-служба представительства президента…
Канал 112 Канал 112  ·  29.12.19, 20:46 Пленные в аннексированном Крыму будут включены в следующий этап обмена. Об этом сообщает представительство президента в Автономной Республике Крым на своей странице в Facebook. "В течение последних нескольких…
Гордон Гордон  ·  29.12.19, 21:11 Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и неподконтрольными Киеву территориями Донбасса, который прошел 29 декабря, является первым этапом освобождения украинских пленных в РФ, аннексированном ею Крыму…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  29.12.19, 21:14 Представительство Президента в Крыму приветствует освобождение 76 украинцев, пребывавших в заключении на неконтролируемой украинскими властями территории Донбасса, и заявляет о том, что украинцы, заключенные…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  29.12.19, 21:17 Политических заключенных, незаконно удерживаемых в оккупированном Крыму и на территории РФ, включат в следующий этап освобождения удерживаемых лиц.
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