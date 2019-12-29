Крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения, - представительство президента в АРК

В представительстве президента Украины в АР Крым пообещали, что крымские пленные будут включены в следующий этап обмена. Об этом сообщает пресс-служба представительства. "В течение последних нескольких дней звучали вопросы об освобождении политических узников, находящихся на территории оккупированного Крыма и РФ. Можем уверенно заявить, что работа по освобождению продолжается – сегодня состоялся первый этап, анонсированный президентом Украины, на очереди следующие шаги. Крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения", – сказано в сообщении. "Ни один гражданин Украины, крымский татарин или украинец, не забыт. Борьба за каждого нашего гражданина продолжается", – добавили в представительстве. Как ранее сообщал Фокус: 29 декабря обмен пленными между Украиной и боевиками завершился. Всего освобождены 76 украинцев. Представительница "ДНР" Дарья Морозова рассказала, что в рамках второго этапа обмена пленными Украине передали 51 человека. Еще 4 отказались от обмена.