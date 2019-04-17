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ИА Українські Новини ИА Українські Новини · · Обновлено в 12:36
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Крючков в суде дает показания против соратников Порошенко - Кононенко и Вовка

Крючков в суде дает показания против соратников Порошенко - Кононенко и Вовка (5 новостей и 1 видео)

«Что сказал экстрадированный в Украину бывший председатель правления "Энергосети"»

Бывший депутат Верховной Рады, экс-председатель правления ЧАО "Холдинговая компания "Энергомережа" Дмитрий Крючков, который был экстрадирован из Германии в Украину и задержан в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область), заявляет, что ему неоднократно звонил депутат Верховной Рады Игорь

Обновлено в 11:55 Что сказал экстрадированный в Украину бывший председатель правления "Энергосети".

Обновлено в 12:36 Бывший народный депутат, руководитель компании "Энергомережа" Дмитрий Крючков, которому суд избирает меру пресечения, заявил, что люди из окружения действующего президента Украины Петра Порошенко предложили ему для реализации контракта на поставки электроэнергии поделился частью корпоративных прав, сообщает интернет-издание LB.ua из зала суда.

ФОТО К НОВОСТИ: «Крючков в суде дает показания против соратников Порошенко - Кононенко и Вовка»
Фото Крючков в суде дает показания против соратников Порошенко - Кононенко и Вовка
Фото Крючков в суде дает показания против соратников Порошенко - Кононенко и Вовка
Фото Крючков в суде дает показания против соратников Порошенко - Кононенко и Вовка
Фото Крючков заявил, что координировался с Кононенко относительно работы компании "Энергомережа"
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Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  17.04.19, 11:55 Что сказал экстрадированный в Украину бывший председатель правления "Энергосети".
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  17.04.19, 12:36 Бывший народный депутат, руководитель компании "Энергомережа" Дмитрий Крючков, которому суд избирает меру пресечения, заявил, что люди из окружения действующего президента Украины Петра Порошенко предложили…
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