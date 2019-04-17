Крючков в суде дает показания против соратников Порошенко - Кононенко и Вовка (5 новостей и 1 видео) «Что сказал экстрадированный в Украину бывший председатель правления "Энергосети"»

Бывший депутат Верховной Рады, экс-председатель правления ЧАО "Холдинговая компания "Энергомережа" Дмитрий Крючков, который был экстрадирован из Германии в Украину и задержан в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область), заявляет, что ему неоднократно звонил депутат Верховной Рады Игорь

Обновлено в 11:55 Что сказал экстрадированный в Украину бывший председатель правления "Энергосети".

Обновлено в 12:36 Бывший народный депутат, руководитель компании "Энергомережа" Дмитрий Крючков, которому суд избирает меру пресечения, заявил, что люди из окружения действующего президента Украины Петра Порошенко предложили ему для реализации контракта на поставки электроэнергии поделился частью корпоративных прав, сообщает интернет-издание LB.ua из зала суда.