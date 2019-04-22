Крючков вышел из СИЗО под залог в семь миллионов (14 новостей) «Защита экс-нардепа собирается обжаловать меру пресечения»

Экс-депутат Верховной Рады и бывший председатель правления Энергосети Дмитрий Крючков вышел из следственного изолятора под залог 7 млн гривен. Об этом сообщил его адвокат Александр Лысак, передает Левый Берег.

"Да, залог внесли. Он уже вышел", – сказал адвокат. Лысак сообщил, что он лично внес за него залог.

Как ранее сообщал Фокус:

"Схеми" опубликовали записи телефонных разговоров экс-нардепа, бизнесмена Дмитрия Крючкова, братьев Суркисов и ближайшего соратника президента Петра Порошенко, нардепа Игоря Кононенко, которые якобы свидетельствуют о причастности последнего к аферам в энергетике. Вслед за этим, спикер штаба Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что Игорь Кононенко подаст иск в "один из европейских судов" на Радио Свобода "за распространение недостоверной информации". Дмитрия Крючкова задержали в Германии 14 апреля 2018 года, а потом отпустили под залог. 15 апреля детективы НАБУ задержали Крючкова в аэропорту "Борисполь", экстрадированного в Украину из Германии. 17 апреля в ходе заседания Соломенского райсуда Крючков заявил, что дал директору НАБУ Артема Сытника взятку в размере 500 млн долларов. ГБР 16 апреля начало досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного получения директором НАБУ Сытником взятки от Крючкова. 17 апреля, суд арестовал экс-нардепа Дмитрия Крючкова. Также сообщалось, что СНБО уличил экс-главу Энергосети Крючкова во лжи.

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Обновлено в 18:49 Подозреваемый в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 млн грн бывший народный депутат, руководитель компании "Энергомережа" Дмитрий Крючков, экстрадированный из ФРГ в Украину и арестованный 17 апреля на 45 суток, вышел из СИЗО Киева под залог 7 млн грн.

Обновлено в 19:10 «Да, залог внесли. Он уже вышел», - сказал адвокат.