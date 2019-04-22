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Фокус Фокус · · Обновлено в 19:10
Крючков вышел из СИЗО под залог в семь миллионов

Крючков вышел из СИЗО под залог в семь миллионов (14 новостей)

«Защита экс-нардепа собирается обжаловать меру пресечения»

Экс-депутат Верховной Рады и бывший председатель правления Энергосети Дмитрий Крючков вышел из следственного изолятора под залог 7 млн гривен. Об этом сообщил его адвокат Александр Лысак, передает Левый Берег.

"Да, залог внесли. Он уже вышел", – сказал адвокат. Лысак сообщил, что он лично внес за него залог.

Как ранее сообщал Фокус:

"Схеми" опубликовали записи телефонных разговоров экс-нардепа, бизнесмена Дмитрия Крючкова, братьев Суркисов и ближайшего соратника президента Петра Порошенко, нардепа Игоря Кононенко, которые якобы свидетельствуют о причастности последнего к аферам в энергетике. Вслед за этим, спикер штаба Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что Игорь Кононенко подаст иск в "один из европейских судов" на Радио Свобода "за распространение недостоверной информации". Дмитрия Крючкова задержали в Германии 14 апреля 2018 года, а потом отпустили под залог. 15 апреля детективы НАБУ задержали Крючкова в аэропорту "Борисполь", экстрадированного в Украину из Германии. 17 апреля в ходе заседания Соломенского райсуда Крючков заявил, что дал директору НАБУ Артема Сытника взятку в размере 500 млн долларов. ГБР 16 апреля начало досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного получения директором НАБУ Сытником взятки от Крючкова. 17 апреля, суд арестовал экс-нардепа Дмитрия Крючкова. Также сообщалось, что СНБО уличил экс-главу Энергосети Крючкова во лжи.

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Обновлено в 18:49 Подозреваемый в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 млн грн бывший народный депутат, руководитель компании "Энергомережа" Дмитрий Крючков, экстрадированный из ФРГ в Украину и арестованный 17 апреля на 45 суток, вышел из СИЗО Киева под залог 7 млн грн.

Обновлено в 19:10 «Да, залог внесли. Он уже вышел», - сказал адвокат.

ФОТО К НОВОСТИ: «Крючков вышел из СИЗО под залог в семь миллионов»
Фото Крючков вышел из СИЗО под залог 7 млн гривен
Фото Экс-нардеп-Крючков заплатил залог в 7 млн и вышел из СИЗО
Фото Крючков вышел из СИЗО
Фото Крючков вышел из СИЗО под залог в семь миллионов
Фото Экс-депутат Крючков внес 7 миллионов гривень залога и вышел из СИЗО - адвокат
Фото Подозреваемый в коррупции Крючков вышел из СИЗО, заплатив 7 млн гривен залога
Фото Экс-нардеп Крючков внес залог в 7 млн и вышел из СИЗО
Фото Экс-нардеп Крючков вышел из СИЗО под залог в 7 млн грн - адвокат
Фото Крючков, подозреваемый в причинении ущерба государству свыше 346млн грн, вышел из-под ареста после внесения 7 млн грн залога – адвокат
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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  22.04.19, 17:08 Бывший депутат Верховной Рады, экс-председатель правления ЧАО "Холдинговая компания "Энергомережа" Дмитрий Крючков, который был экстрадирован из Германии в Украину, вышел из следственного изолятора (СИЗО)…
Главред Главред  ·  22.04.19, 17:24 Дмитрий Крючков в зале суда / Фото: УНИАН Экс-нардеп, бывший глава правления ЧАО ХК Энергосети Дмитрий Крючков покинул СИЗО под залог в 7 млн гривен. Как рассказал адвокат Крючкова Александр Лысак,...
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  22.04.19, 17:26 Экс-депутат Верховной Рады и председатель правления холдинга "энергосети" Дмитрий Крючков вышел из следственного изолятора под залог 7 миллионов ​​гривен.
РБК Украина РБК Украина  ·  22.04.19, 17:30 Экс-депутат Верховной Рады Дмитрий Крючков, который ранее был экстрадирован из Германии, вышел из СИЗО под залог 7 млн гривен. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил прокурор Виталий Кравец.По его…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  22.04.19, 17:50 Экс-депутат Верховной Рады Дмитрий Крючков, который ранее был экстрадирован из Германии, вышел из СИЗО под залог 7 млн гривен. Об этом сообщил прокурор Виталий Кравец, передает РБК-Украина. По его словам,…
Украинская правда Украинская правда  ·  22.04.19, 18:24 Экс-нардеп Дмитрий Крючков, экстрадированный из Германии в Украину, вышел из следственного изолятора под залог в 7 млн гривен.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  22.04.19, 18:25 В прошлую пятницу за Крючкова внесли семь миллионов гривень.
Униан Униан  ·  22.04.19, 18:35 Крючкова подозревают в нанесении убытков государству на сумму более 346 миллионов гривень.
ТСН ТСН  ·  22.04.19, 18:35 Защита экс-нардепа собирается обжаловать меру пресечения.
Телеграф Телеграф  ·  22.04.19, 18:36 Крючков, подозреваемый в причинении ущерба государству свыше 346 млн грн, вышел из-под ареста после внесения 7 млн грн залога.
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  22.04.19, 18:49 Подозреваемый в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 млн грн бывший народный депутат, руководитель компании "Энергомережа" Дмитрий Крючков, экстрадированный из ФРГ в Украину и арестованный…
ForUm ForUm  ·  22.04.19, 19:10 Бывший депутат Верховной Рады, экс-председатель правления ЧАО «Холдинговая компания «Энергомережа» Дмитрий Крючков, который был экстрадирован из Германии в Украину, вышел из следственного…
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