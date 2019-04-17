Крючков заявил, что Сытник получил 500 тысяч долларов за содействие в расследовании (4 новости) «Экс-депутат Верховной Рады Дмитрий Крючков сегодня в ходе заседания Соломенского райсуда обвинил директора НАБУ Артема... Сообщение Крючков заявил о 500…»

Бывший народный депутат и экс-глава правления "Энергосети" Дмитрий Крючков высказал мнение, что уголовное производство в его отношении было открыто по поручению президента Украины Петра Порошенко, он также обвинил главу Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника в получении взятки от предприятия.Бывший народный депутат и экс-глава правления "Энергосети" Дмитрий Крючков сегодня в ходе заседания Соломенского райсуда, где рассматривается дело о хищении средств подконтрольных государству облэнерго, обвинил главу Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника в получении взятки от предприятия. Об этом сообщает LB.ua.

"Господин Сытник действительно от нас получал полмиллиона долларов за содействие в следствии", отметил Крючков.

По его словам, в отношении Сытника было открыто уголовное производство о получении взятки и превышение полномочий.

"Оно давнее, оно существует. Знает ли о нем Луценко? Думаю, что знает", подчеркнул Крючков.

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Он высказал мнение, что производство в его отношении было открыто по поручению президента Украины Петра Порошенко, его начал специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий. Крючков добавил, что бывший генпрокурор Виктор Шокин дело против него открывать отказался.

Экс-нардеп назвал обвинения в его отношении абсурдными и "продуктом творчества прокуроров". Он подчеркнул, что "Энергосеть" поставляла электроэнергию законно.

Крючков был депутатом Верховный Рады V созыва (в 2006 2007 годах), входил во фракцию "Батьківщина". В апреле 2018 года его задержали на немецко-австрийской границе на основании международного ордера. В мае 2018-го Крючков вышел из тюрьмы Мюнхена под залог в €100 тыс.

В Украине Крючкова называют организатором схемы, по которой компании "Запорожьеоблэнерго" и государственному предприятию "Энергорынок" был нанесен ущерб на общую сумму более 346 млн грн. По данным НАБУ, в течение 2015 2016 годов компания "Энергосеть", которую возглавлял Крючков, заключила договоры об уступке права требования долга за электроэнергию, которую "Запорожьеоблэнерго" поставляло ряду промышленных предприятий. В результате этого деньги за потребленное электричество поступали не ГП "Энергорынок" и "Запорожьеоблэнерго", а "Энергосети".

В расследовании "Радіо Свобода", опубликованном в марте 2019 года, говорится, что Крючков не действовал единолично. Главред интернет-издания "Наші гроші" Алексей Шалайский сообщил, что несколько государственных менеджеров называли Крючкова протеже Кононенко. Журналисты опубликовали записи телефонных разговоров Крючкова, Кононенко и братьев Григория и Игоря Суркисов, которые свидетельствуют о том, что Кононенко причастен к коррупционным схемам в энергетике.

Крючкова экстрадировали 15 апреля.

В ходе сегодняшнего заседания Крючков назвал имена политиков, с которыми сотрудничал, будучи главой правления "Энергосети".