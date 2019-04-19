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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 15:59
· Журналист
Кто будет ведущим дебатов Зеленского и Порошенко на "Олимпийском"

Кто будет ведущим дебатов Зеленского и Порошенко на "Олимпийском" (6 новостей)

«Главный редактор Фактов ICTV Елена Фроляк будет модератором дебатов на сцене шоумена Владимира Зеленского на НСК Олимпийский 19 апреля»

Предвыборные дебаты между кандидатами в президенты Украины - Петром Порошенко и Владимиром Зеленским - на НСК "Олимпийский" в 19 апреля будут вести ведущая канала ICTV Елена Фроляк и глава правления "Громадське радио" Андрей Куликов.

Обновлено в 15:36 Дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на стадионе "Олимпийский" будут модерировать председатель правления "Громадського радіо", ведущий Андрей Куликов и телеведущая ICTV Елена Фроляк. Об этом заявил представитель штаба Петра Порошенко, Олег Медведев, сообщает "Громадське". Медведев добавил,…

Обновлено в 15:59 Дебаты между кандидатами в президенты на стадионе «Олимпийский» будут модерировать председатель правления «Громадського радіо», ведущий Андрей Куликов и телеведущая ICTV Елена Фроляк

ФОТО К НОВОСТИ: «Кто будет ведущим дебатов Зеленского и Порошенко на "Олимпийском"»
Фото Названы ведущие дебатов на "Олимпийском"
Фото Ведущая ICTV Елена Фроляк и журналист Андрей Куликов будут модерировать дебаты на "Олимпийском"
Фото Дебаты будут модерировать Андрей Куликов и Елена Фроляк – штаб Порошенко
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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  19.04.19, 14:37 Дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко на НСК "Олимпийский" будет модерировать главный редактор "Фактов ICTV", телеведущая Елена Фроляк. Она будет вести дебаты на сцене…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  19.04.19, 14:46 Главный редактор Фактов ICTV Елена Фроляк будет модератором дебатов на сцене шоумена Владимира Зеленского на НСК "Олимпийский" 19 апреля.
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  19.04.19, 14:57 Ведущими дебатов на НСК "Олимпийский" будут журналисты Андрей Куликов, предложенный штабом Петра Порошенко, и Елена Фроляк от штаба Владимира Зеленского...
Голос.UA Голос.UA  ·  19.04.19, 15:36 Дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на стадионе "Олимпийский" будут модерировать председатель правления "Громадського радіо", ведущий Андрей Куликов и телеведущая…
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Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  19.04.19, 15:59 Дебаты между кандидатами в президенты на стадионе «Олимпийский» будут модерировать председатель правления «Громадського радіо», ведущий Андрей Куликов и телеведущая ICTV Елена Фроляк
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Кто будет ведущим дебатов Зеленского и Порошенко на &quot;Олимпийском&quot;

Кто будет ведущим дебатов Зеленского и Порошенко на "Олимпийском"
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