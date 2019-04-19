Кто будет ведущим дебатов Зеленского и Порошенко на "Олимпийском" (6 новостей) «Главный редактор Фактов ICTV Елена Фроляк будет модератором дебатов на сцене шоумена Владимира Зеленского на НСК Олимпийский 19 апреля»

Предвыборные дебаты между кандидатами в президенты Украины - Петром Порошенко и Владимиром Зеленским - на НСК "Олимпийский" в 19 апреля будут вести ведущая канала ICTV Елена Фроляк и глава правления "Громадське радио" Андрей Куликов.

Обновлено в 15:36 Дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на стадионе "Олимпийский" будут модерировать председатель правления "Громадського радіо", ведущий Андрей Куликов и телеведущая ICTV Елена Фроляк. Об этом заявил представитель штаба Петра Порошенко, Олег Медведев, сообщает "Громадське". Медведев добавил,…

Обновлено в 15:59 Дебаты между кандидатами в президенты на стадионе «Олимпийский» будут модерировать председатель правления «Громадського радіо», ведущий Андрей Куликов и телеведущая ICTV Елена Фроляк