Кто такая Галина Волчек: биография, театр, фильмография

В Москве госпитализирована 86-летняя режиссёр Галина Волчек. В тяжелом состоянии она находится в одной из клиник столицы России. Волчек увезли на скорой вечером 23 декабря. Как сообщают росСМИ,...

Обновлено в 09:16 В Москве срочно доставлена в реанимацию 86-летняя Галина Волчек — режиссер и художественный руководитель театра «Современник». Об этом пишут ФАКТЫ. В театре говорят, что состояние Волчек ухудшилось еще днем 23 декабря. Режиссер на тот момент находилась в своем загородном доме в поселке Рожновка. Есть версия, что у Волчек быстро развилась пневмония. По другим данным, у пациентки возникли проблемы с сердцем. К тому моменту, когда «скорая» прибыла по вызову, Волчек уже находилась в состоянии комы. Сейчас после реанимационных мероприятий пациентка находится в одной из московских клиник.