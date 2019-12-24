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Главред Главред · · Обновлено в 09:16
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Кто такая Галина Волчек: биография, театр, фильмография

Кто такая Галина Волчек: биография, театр, фильмография (4 новости)

«Состояние здоровья Волчек резко ухудшилось»

В Москве госпитализирована 86-летняя режиссёр Галина Волчек. В тяжелом состоянии она находится в одной из клиник столицы России. Волчек увезли на скорой вечером 23 декабря. Как сообщают росСМИ,...

Обновлено в 09:16 В Москве срочно доставлена в реанимацию 86-летняя Галина Волчек — режиссер и художественный руководитель театра «Современник». Об этом пишут ФАКТЫ. В театре говорят, что состояние Волчек ухудшилось еще днем 23 декабря. Режиссер на тот момент находилась в своем загородном доме в поселке Рожновка. Есть версия, что у Волчек быстро развилась пневмония. По другим данным, у пациентки возникли проблемы с сердцем. К тому моменту, когда «скорая» прибыла по вызову, Волчек уже находилась в состоянии комы. Сейчас после реанимационных мероприятий пациентка находится в одной из московских клиник.

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Фото В Москве экстренно госпитализирована Галина Волчек: что случилось
Фото Кто такая Галина Волчек: биография, театр, фильмография
Фото Галина Волчек попала в реанимацию
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Факты Факты  ·  24.12.19, 08:40 Состояние здоровья Волчек резко ухудшилось
Голос.UA Голос.UA  ·  24.12.19, 09:16 В Москве срочно доставлена в реанимацию 86-летняя Галина Волчек — режиссер и художественный руководитель театра «Современник». Об этом пишут ФАКТЫ. В театре говорят, что состояние Волчек ухудшилось еще…
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