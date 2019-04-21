  1. Главная
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Кубок Стэнли: Сент-Луис выбил Виннипег, Вашингтон разгромил Каролину
Спорт
Terrikon Terrikon ·
· Полуфинал · Матч
Кубок Стэнли: Сент-Луис выбил Виннипег, Вашингтон разгромил Каролину

Кубок Стэнли: Сент-Луис выбил Виннипег, Вашингтон разгромил Каролину (4 новости)

«Даллас вышел вперед в серии с Нэшвиллом»

Три матча четвертьфиналов конференций состоялись в Национальной хоккейной лиге

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  21.04.19, 08:00 «Даллас» одержал третью победу над «Нэшвиллом» в первом раунде плей-офф
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  21.04.19, 08:12 Нэшвилл – Даллас – 3:5 (1:1, 1:3, 1:1) Шайбы: 1:0 – 6 Грималди (Эллис, Йоси), 1:1 – 13 Дикинсон (Полак, Хинтц), 1:2 – 20 Радулов (Бенн, Сегин), 1:3 –…
Униан Униан  ·  21.04.19, 11:37 "Даллас" вышел вперед в серии с "Нэшвиллом".
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Спорт»
Кубок Стэнли: Сент-Луис выбил Виннипег, Вашингтон разгромил Каролину

Кубок Стэнли: Сент-Луис выбил Виннипег, Вашингтон разгромил Каролину
Украинский боксер Беринчик защитил титул WBO International в легком весе

Украинский боксер Беринчик защитил титул WBO International в легком весе
Барселона – Реал Сосьедад – 0:0. LIVE

Барселона – Реал Сосьедад – 0:0. LIVE
Зинченко выйдет в старте &quot;Манчестер Сити&quot; на матч против &quot;Тоттенхэма&quot;: фото

Зинченко выйдет в старте "Манчестер Сити" на матч против "Тоттенхэма":…
«Ювентус» готов заплатить 85 миллионов за Иско

«Ювентус» готов заплатить 85 миллионов за Иско
Сане и Жезус летом могут покинуть Манчестер Сити

Сане и Жезус летом могут покинуть Манчестер Сити
Новичок &quot;Динамо&quot; забил шикарный гол в первом своем матче

Новичок "Динамо" забил шикарный гол в первом своем матче
&amp;quot;Динамо&amp;quot; насыпало &amp;quot;Ворскле&amp;quot; пять мячей на Лобановского

"Динамо" насыпало "Ворскле" пять мячей на Лобановского
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
&quot;Ви нічого не бачили!&quot;: Зеленський віддав свій голос – як це було (Відео)

"Ви нічого не бачили!": Зеленський віддав свій голос – як…
Более 280 обращений: в МВД сообщили о правонарушениях на выборах

Более 280 обращений: в МВД сообщили о правонарушениях на выборах
Смертельная авария на трассе: легковушка врезалась в микроавтобус на обочине

Смертельная авария на трассе: легковушка врезалась в микроавтобус на обочине
Уроки стиля от королеви Рании: Эффектные выходы в классических брюках

Уроки стиля от королеви Рании: Эффектные выходы в классических брюках
В Україні зранку не відкрилася лише одна виборча дільниця — ЦВК

В Україні зранку не відкрилася лише одна виборча дільниця —…
Порошенко проголосовал в Киеве: опубликованы фото, видео

Порошенко проголосовал в Киеве: опубликованы фото, видео
Владелец Шахтера Ахметов хотел купить легенду Динамо Шовковского

Владелец Шахтера Ахметов хотел купить легенду Динамо Шовковского
В Одессе продолжают поступать сообщения о &quot;минированиях&quot;: опять отель

В Одессе продолжают поступать сообщения о "минированиях": опять отель
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.