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Кучма прокомментировал срыв переговоров об обмене пленными

Кучма прокомментировал срыв переговоров об обмене пленными (6 новостей)

«Видео-конференция может состояться 20 декабря»

Текст с Telegram-канала Андрея Павловского.

Мой инсайд из переговорной группы в Минске.

Вчера в Минске было очень жарко на переговорах по обмену пленными.

Если кратко, то переговоры на этот момент сорваны.Причина: странная позиция украинской стороны.Была договоренность о том, что проходит обмен всех установленных на всех установленных, но два члена украинской делегации, а именно: Леонид Кучма и Руслан Демченко, фактически сорвали обмен удерживаемыми лицами. Вчера Кучма и Демченко попытались исключить из списка на обмен 11 установленных лиц (в том числе 4 "беркутовцов", по которым Киево-Святошинский суд безрезультатно 5 лет не может сформулировать обвинение, поскольку состава преступления там нет). В свою очередь представители ОРДЛО настояли на том, что обмен должен проходить в точном соответствии с итоговым коммюнике парижской встречи.

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В какой-то момент спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик даже посетовал на отсутствие на встрече Виктора Медведчука, который, по мнению Сайдика, мог бы договориться об обмене и сделать это гораздо успешнее нынешней украинской делегации.

Также украинская сторона до сих пор не запустила процесс процессуальной очистки (закрытие дел и т. д.), что также отложит возможный обмен на длительный период времени.

Зеленский обещал "большой обмен" до Рождества. Но представители Зеленского срывают этот обмен. Наблюдаем дальше.

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