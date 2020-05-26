Кулеба о деле против замдиректора ATR Муждабаева: РФ продолжает злоупотреблять антитеррористическим законодательством по политическим мотивам

Россия продолжает злоупотреблять антитеррористическим законодательством по политическим мотивам. Так министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал дело против заместителя генерального директора крымскотатарского телеканала ATR Айдера Муждабаева.
Это министр написал в Twitter.
"Политическое преследование Айдера Муждабаева свидетельствует: Россия продолжает злоупотреблять антитеррористическим законодательством по политическим мотивам. Это, в частности, подрывает настоящие антитеррористические усилия международного сообщества и дискредитирует их инструментарий", - написал Кулеба.