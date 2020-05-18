Кулеба об открытии границы: никто украинцев держать взаперти не собирается (6 новостей) «При открытии границы Украины будет учитывать действия европейских стран и ситуацию с пандемией»

При открытии границы Украина будет координировать свои действия с европейскими партнерами, а также учитывать ситуацию с пандемией коронавируса. Об этом завяил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина.

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"Мы абсолютно либерально настроены в этом плане, но будем учитывать два фактора: первое - как открываются партнеры, и второе - реальную ситуацию с пандемией на территории Украины. Но никто украинцев держать взаперти не собирается, и идей таких нет", - отметил Кулеба.

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Обновлено в 08:10 Министр отметил, что время открытия границ зависит от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.

Обновлено в 08:50 "Мы будем координировать свои действия с нашими европейскими партнерами. Когда мы упоминаем Италию, то ключевое тут, конечно, "внутри Шенгенской зоны". То есть, если Италия откроется, а полноценно наши непосредственные соседи не откроются, то добраться до Италии будет достаточно сложно", отметил он.