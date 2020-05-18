  1. Главная
  2. Новости
  3. Кулеба об открытии границы: никто украинцев держать взаперти не собирается
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 08:50
· Украинцы · Граница · Министр иностранных дел
Кулеба об открытии границы: никто украинцев держать взаперти не собирается

Кулеба об открытии границы: никто украинцев держать взаперти не собирается (6 новостей)

«При открытии границы Украины будет учитывать действия европейских стран и ситуацию с пандемией»

При открытии границы Украина будет координировать свои действия с европейскими партнерами, а также учитывать ситуацию с пандемией коронавируса. Об этом завяил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы абсолютно либерально настроены в этом плане, но будем учитывать два фактора: первое - как открываются партнеры, и второе - реальную ситуацию с пандемией на территории Украины. Но никто украинцев держать взаперти не собирается, и идей таких нет", - отметил Кулеба.

4 мая карантин в Украине продлили до 22 мая, но с 11 мая смягчили отдельные запреты: полный список послаблений.

7 мая Кабмин опубликовал постановление о смягчении карантина: кому разрешили работать с 11 мая.

12 мая главный санврач Виктор Ляшко точной даты открытия границ не назвал, но сказал, что Украина будет идти по опыту Польши.

13 мая сообщалось, что Польша не отменит контроль на внутренних границах с соседями-странами ЕС - Германией, Литвой, Ч...

Обновлено в 08:10 Министр отметил, что время открытия границ зависит от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.

Обновлено в 08:50 "Мы будем координировать свои действия с нашими европейскими партнерами. Когда мы упоминаем Италию, то ключевое тут, конечно, "внутри Шенгенской зоны". То есть, если Италия откроется, а полноценно наши непосредственные соседи не откроются, то добраться до Италии будет достаточно сложно", отметил он.

ФОТО К НОВОСТИ: «Кулеба об открытии границы: никто украинцев держать взаперти не собирается»
Фото Кулеба об открытии границы: никто украинцев держать взаперти не собирается
Фото В МИД Украины рассказали об открытии границы: никто украинцев держать под замком не собирается
Фото Дмитрий Кулеба: Никто украинцев держать взаперти не собирается
Фото Кулеба: Никто украинцев держать взаперти не собирается
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  18.05.20, 06:05 При открытии границы Украина будет координировать свои действия с европейскими партнерами, а также учитывать ситуацию с пандемией коронавируса.Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал…
Униан Униан  ·  18.05.20, 07:00 При открытии границы Украины будет учитывать действия европейских стран и ситуацию с пандемией.
РБК Украина РБК Украина  ·  18.05.20, 07:50 – Сегодня стало известно, что 3 июня Италия открывает границы внутри Шенгенской зоны. К середине июня вроде бы должна открыться вся Шенгенская зона. Что по этому поводу думает Украина?– Мы будем координировать…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  18.05.20, 08:10 Министр отметил, что время открытия границ зависит от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Гордон Гордон  ·  18.05.20, 08:50 Украинские власти либерально настроены в отношении открытия своих границ по окончании карантина, однако они будут координировать свои действия с международными партнерами. Об этом заявил министр…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лучшая пара: Даша из Холостяк-10 и Макс Михайлюк заинтриговали совместным фото

Лучшая пара: Даша из Холостяк-10 и Макс Михайлюк заинтриговали совместным…
В Украине можно будет снимать наличные в кассах магазинов - НБУ

В Украине можно будет снимать наличные в кассах магазинов -…
Рейтинг Зеленского упал до 40%

Рейтинг Зеленского упал до 40%
В 9 областях Украины количество выздоровевших от COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки

В 9 областях Украины количество выздоровевших от COVID-19 превысило количество…
45 украинцев доставили в Черноморск из Турции на корабле – генконсульство

45 украинцев доставили в Черноморск из Турции на корабле –…
НБУ упростил выдачу наличных из касс торговых предприятий

НБУ упростил выдачу наличных из касс торговых предприятий
Через 70 лет после депортации крымских татар в 1944 году московские власти начали возвращаться к сталинским методам - Шмыгаль

Через 70 лет после депортации крымских татар в 1944 году…
Главные автомобильные новости – за 5 минут. Неделя №20

Главные автомобильные новости – за 5 минут. Неделя №20
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.