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Кулеба объяснил, почему не создали Консультативный совет при ТКГ (4 новости) «Кулеба опроверг информацию о том, что идею создания Консультативного совета зарубила Германия»

Консультативный совет в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе не был создан из-за отсутствия консенсуса между участниками процесса.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина.

Он опроверг информацию о том, что идею создания Консультативного совета при ТКГ "зарубила" Германия.

"Правда заключается в том, что не было достигнуто консенсуса со всеми участниками процесса по поводу Консультативного совета", - заявил он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял о том, что процесс создания консультативного совета с участием представителей ОРДЛО временно остановили.