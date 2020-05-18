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Кулеба объяснил, почему не создали Консультативный совет при ТКГ

Кулеба объяснил, почему не создали Консультативный совет при ТКГ (4 новости)

«Кулеба опроверг информацию о том, что идею создания Консультативного совета зарубила Германия»

Консультативный совет в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе не был создан из-за отсутствия консенсуса между участниками процесса.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина.

Он опроверг информацию о том, что идею создания Консультативного совета при ТКГ "зарубила" Германия.

"Правда заключается в том, что не было достигнуто консенсуса со всеми участниками процесса по поводу Консультативного совета", - заявил он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял о том, что процесс создания консультативного совета с участием представителей ОРДЛО временно остановили.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  18.05.20, 06:02 Кулеба опроверг информацию о том, что идею создания Консультативного совета "зарубила" Германия
РБК Украина РБК Украина  ·  18.05.20, 07:40 Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Консультативный совет в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе не был создан из-за отсутствия консенсуса…
ForUm ForUm  ·  18.05.20, 09:26 Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что консультативный совет в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе не был создан из-за отсутствия консенсуса…
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