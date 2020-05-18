Кулеба объяснил, почему не создали Консультативный совет при ТКГ

Консультативный совет в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе не был создан из-за отсутствия консенсуса между участниками процесса.
Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина.
Он опроверг информацию о том, что идею создания Консультативного совета при ТКГ "зарубила" Германия.
"Правда заключается в том, что не было достигнуто консенсуса со всеми участниками процесса по поводу Консультативного совета", - заявил он.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял о том, что процесс создания консультативного совета с участием представителей ОРДЛО временно остановили.