Кулеба в ООН: Мы знаем, что Россия ответственна за ряд кибератак (3 новости) «Кулеба в ООН призвал Россию прекратить кибератаки для дестабилизации других стран»

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Совет безопасности ООН притянуть к международной ответственности Российскую Федерацию за совершение кибератак на критические объекты Украины. Такие действия Россия использует как политический инструмент.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

По словам министра, с 2014 года кибератаки являются одним из элементов российской агрессии против Украины. Кулеба отметил, что на протяжении 2019 года в Украине зафиксировали более 1,5 тысячи инцидентов связанных с кибербезопасностью.

"Мы знаем, что Россия ответственна за ряд киберопераций, которые использовались как политический инструмент. Когда с помощью информационных и коммуникационных технологий проводились кампании по дезинформации, вмешательства в избирательный процесс, кибершпионаж, кибератаки на критическую инфраструктуру в ряде стран в Европе и вне ее", - сказал Кулеба.

Также он призвал членов ООН выработать совместные правила, которые помогут предотвр...