Купил дом и оплатил счета на 9 миллионов: Брэд Питт ответил на обвинения Анджелины Джоли в неуплате алиментов (4 новости) «До сих пор официального оглашения развода не было: идет суд»

Брэд Питт прокомментировал обвинения Анджелины Джоли о том, что он не платит алименты.

Согласно новым документам, попавшим в СМИ, за последние два года актер передал бывшей жене девять миллионов долларов: восемь миллионов он дал на покупку дома, в котором Джоли живет сейчас, а 1,3 миллиона выплатил в качестве алиментов.

Адвокаты Брэда назвали действия Анджелины "завуалированной попыткой манипулировать общественным мнением и СМИ". По словам представителей актера, на прошлой неделе они предложили адвокатам актрисы сначала оформить развод пары, а потом разбираться с алиментами и разделом имущества. Их удивило, что на этой неделе Анджелина обратилась с такой же просьбой в суд.

Адвокаты Питта считают, что новые обращения Джоли в суд нацелены на усиление конфликта. По их мнению, ее претензии к бывшему мужу фальшивы.

Бывшие супруги, которые два года пытаются развестись, не разговаривают друг с другом и обмениваются судебными исками. Минувшим днем стало известно, что Джоли обратилась в верховный суд Лос-Анджелеса, обвинив отца своих шестерых детей в отсутствии должной финансовой поддержки.