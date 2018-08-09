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Общество
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Купил дом и оплатил счета на 9 миллионов: Брэд Питт ответил на обвинения Анджелины Джоли в неуплате алиментов

Купил дом и оплатил счета на 9 миллионов: Брэд Питт ответил на обвинения Анджелины Джоли в неуплате алиментов (4 новости)

«До сих пор официального оглашения развода не было: идет суд»

Брэд Питт прокомментировал обвинения Анджелины Джоли о том, что он не платит алименты.

Согласно новым документам, попавшим в СМИ, за последние два года актер передал бывшей жене девять миллионов долларов: восемь миллионов он дал на покупку дома, в котором Джоли живет сейчас, а 1,3 миллиона выплатил в качестве алиментов.

Адвокаты Брэда назвали действия Анджелины "завуалированной попыткой манипулировать общественным мнением и СМИ". По словам представителей актера, на прошлой неделе они предложили адвокатам актрисы сначала оформить развод пары, а потом разбираться с алиментами и разделом имущества. Их удивило, что на этой неделе Анджелина обратилась с такой же просьбой в суд.

Адвокаты Питта считают, что новые обращения Джоли в суд нацелены на усиление конфликта. По их мнению, ее претензии к бывшему мужу фальшивы.

Бывшие супруги, которые два года пытаются развестись, не разговаривают друг с другом и обмениваются судебными исками. Минувшим днем стало известно, что Джоли обратилась в верховный суд Лос-Анджелеса, обвинив отца своих шестерых детей в отсутствии должной финансовой поддержки.

ФОТО К НОВОСТИ: «Купил дом и оплатил счета на 9 миллионов: Брэд Питт ответил на обвинения Анджелины Джоли в неуплате алиментов»
Фото Джоли не хватает алиментов: Брэд Питт выделил деньги экс-супруге и детям взаймы под проценты
Фото Брэд Питт ответил на обвинения Анджелины Джоли о неуплате алиментов
Фото Купил дом и оплатил счета на 9 миллионов: Брэд Питт ответил на обвинения Анджелины Джоли в неуплате алиментов
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Голос.UA Голос.UA  ·  09.08.18, 09:36 Голливудский актер Брэд Питт ответил на претензии Анджелины Джоли по поводу недостаточных алиментов. Ранее она заявила, что ее бывший муж выплачивает ей мало алиментов. Об этом сообщают Факты.ua. По его…
Униан Униан  ·  09.08.18, 11:33 Брэд Питт открыл "ответный огонь" на обвинения Джоли в отказе платить пособия на детей: он купил ей дом за $8 млн, оплатил счета на 1,3 млн.
Журнал ХОЧУ Журнал ХОЧУ  ·  09.08.18, 12:30 До сих пор официального оглашения развода не было: идет суд
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