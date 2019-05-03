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Курц пообещал Зеленскому поддерживать борьбу с коррупцией в Украине

Курц пообещал Зеленскому поддерживать борьбу с коррупцией в Украине (5 новостей)

«Президент США Дональд Трамп более часа беседовал по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой…»

Канцлер Австрии Себастьян Курц провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом Курц написал в Twitter.

"Сегодня был дружеский телефонный разговор с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Украина остается важным партнером для Австрии и ЕС, мы будем продолжать активно поддерживать реформы и борьбу с коррупцией", -

Он также отметил необходимость достичь прогресса в имплементации Минских соглашений, с полным уважением к территориальной целостности и суверенитету Украины.

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Президент Украины посетит саммит НАТО вопреки позиции Венгрии

Hatte heute ein freundschaftliches Telefonat mit dem designierten Präsidenten der #Ukraine Volodymyr Zelenskiy @VoZelenskiy. Die Ukraine bleibt ein wichtiger Partner für Österreich und EU, wir werden #Reformen und Kampf gegen die #Korruption weiter aktiv unterstützen.

— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) May 3, 2019

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РБК Украина РБК Украина  ·  03.05.19, 19:52 Канцлер Австрии Курц провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого пообещал поддерживать Украину в борьбе с коррупцией. Об этом он написал в своем…
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