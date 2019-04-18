Курченко получил возможность вернуть в собственность Одесский завод: подробности

Верховный суд Украины удовлетворил кассационную жалобу компании Empson Limited, которая владела 99,57% акций Одесского нефтеперерабатывающего завода и отменил решение о закрытии апелляционного производства в деле о передаче имущества НПЗ на хранение и управление государству.Верховный суд Украины разрешил компании Empson Limited, конечным бенефециаром которой является беглый украинский бизнесмен Сергей Курченко, обжаловать передачу Одесского нефтеперерабатывающего завода в собственность государства. Об этом говорится в решении, опубликованном 15 апреля в Едином реестре судебных решений.

Empson Limited владела 99,57% акций Одесского нефтеперерабатывающего завода. Суд удовлетворил кассационную жалобу компании и отменил решение Приморского районного суда Одессы о закрытии апелляционного производства в деле о передаче имущества НПЗ на хранение и управление государству.

Группа Сергея Курченко ВЕТЭК купила Одесский НПЗ в 2013 году. В феврале 2014-го после бегства предпринимателя завод был остановлен. По данным Генеральной прокуратуры, около 65 тыс. тонн различных нефтепродуктов, которые хранились на НПЗ, были незаконно реализованы.

В январе 2016 года Приморский суд Одессы арестовал имущество нефтеперерабатывающего завода и 99,57% акций завода, которые принадлежали кипрской компании Empson Limited, конечным бенефициаром которой является Курченко.

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21 июля 2017 года Апелляционный суд Одесской области отказался открыть апелляционное производство по жалобам представителей ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод" и ООО "Энергия и газ Украина", а также представителя Курченко, после чего собственность предприятия перешли в собственность государства.

В пользу государства конфискованы нежилые производственные помещения и административные здания общей площадью более 38 тыс. м², а также земельные участки площадью 77 гектаров и установки для обеспечения деятельности завода. Ориентировочная стоимость конфискованного имущества составляет более $200 млн или более чем 5 млрд грн.