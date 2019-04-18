Курченко получил возможность вернуть в собственность Одесский завод: подробности

Верховный суд Украины удовлетворил кассационную жалобу компании Empson Limited, которая владела 99,57% акций Одесского нефтеперерабатывающего завода и отменил решение о закрытии апелляционного производства в деле о передаче имущества НПЗ на хранение и управление государству.Верховный суд Украины разрешил компании Empson Limited, конечным бенефециаром которой является беглый украинский бизнесмен Сергей Курченко, обжаловать передачу Одесского нефтеперерабатывающего завода в собственность государства. Об этом говорится в решении, опубликованном 15 апреля в Едином реестре судебных решений.
Empson Limited владела 99,57% акций Одесского нефтеперерабатывающего завода. Суд удовлетворил кассационную жалобу компании и отменил решение Приморского районного суда Одессы о закрытии апелляционного производства в деле о передаче имущества НПЗ на хранение и управление государству.
Группа Сергея Курченко ВЕТЭК купила Одесский НПЗ в 2013 году. В феврале 2014-го после бегства предпринимателя завод был остановлен. По данным Генеральной прокуратуры, около 65 тыс. тонн различных нефтепродуктов, которые хранились на НПЗ, были незаконно реализованы.
В январе 2016 года Приморский суд Одессы арестовал имущество нефтеперерабатывающего завода и 99,57% акций завода, которые принадлежали кипрской компании Empson Limited, конечным бенефициаром которой является Курченко.
21 июля 2017 года Апелляционный суд Одесской области отказался открыть апелляционное производство по жалобам представителей ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод" и ООО "Энергия и газ Украина", а также представителя Курченко, после чего собственность предприятия перешли в собственность государства.
В пользу государства конфискованы нежилые производственные помещения и административные здания общей площадью более 38 тыс. м², а также земельные участки площадью 77 гектаров и установки для обеспечения деятельности завода. Ориентировочная стоимость конфискованного имущества составляет более $200 млн или более чем 5 млрд грн.