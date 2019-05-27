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Курцу могут объявить вотум недоверия

Курцу могут объявить вотум недоверия (5 новостей)

«В Австрии канцлеру Себастьяну Курцу могут объявить вотум недоверия в понедельник, 27 мая, на экстренном заседании парламента. Об этом сообщил…»

Сегодня в Австрии собирают экстренное заседание правительства из-за правительственного кризиса, который разразился после скандала с видео, компрометирующим вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. По мнению депутатов, в связи с этим могут объявить вотум недоверия канцлеру страны Себастьяну Курцу.Сегодня на экстренном заседании парламента канцлеру Австрии Себастьяну Курцу могут объявить вотум недоверия. Об этом сообщил глава нижней палаты австрийского парламента Вольфганг Соботка, пишет "Немецкая волна".

Основным вопросом сегодняшнего заседания парламента будет правительственный кризис в Австрии, который начался после публикации видео с виллы на испанском острове Ибица, в котором фигурируют экс-вице-канцлер страны, лидер австрийской Партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе и еще один лидер политсилы Йоханн Гуденус.

На опубликованном журналом Spiegel видео Штрахе заверял женщину, которая представилась как племянница российского бизнесмена Алена Макарова, что он поможет россиянам с вложением средств в австрийскую экономику, если Партия свободы получит достаточно мест в правительстве после выборов 2017 года. По данным журнала, встреча была подстроена, а женщина являлась подставным лицом.

Во время вечеринки члены Партии свободы, в том числе вице-канцлер, употребляли много алкоголя, утверждало издание.

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Утром 18 мая Штрахе подал в отставку с поста вице-канцлера Австрии. После него заявление об уходе со всех политических постов написал Гуденус.

К вечеру 18 мая Курц заявил о роспуске парламентской коалиции, что предусматривает проведение досрочных выборов в парламент.

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