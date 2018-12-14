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Курды освободили от ИГИЛ последний город в Сирии (6 новостей) «Курдские бойцы утром 14 декабря после жестоких боев захватили последний сирийский город, удерживаемый Исламским государством. Наступление поддержала авиация коалиции под…»

Курдские отряды Демократических сил Сирии (SDF) взяли штурмом последний город, который контролировали боевики "Исламского государства". Об этом в пятницу, 14 декабря, сообщает DW со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Хаджин был взят под контроль SDF, но некоторые боевики ИГИЛ все еще скрываются в его окрестностях. Командующий SDF Мазлуум Кобан сообщил, что в Хаджине и его окрестностях остается еще около пяти тысяч боевиков ИГИЛ.

Ранее сообщалось, что сирийские силы, при поддержке США, штурмовали последний крупный городской оплот, удерживаемый террористической организацией "Исламское государство" на восточных берегах Евфрата.

Накануне сообщалось, что при поддержке авиации США в Сирии начался штурм последнего анклава ИГИЛ.

При поддержке авиации США начался штурм последнего большого города под…

В ноябре коалиция также наносила удар по городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор. Сообщалось о 26 жертвах среди мирных жителей.

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