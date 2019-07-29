Курс доллара на межбанке резко упал (4 новости) «Национальный банк Украины установил на вторник, 30 июля, курс доллара на уровне 25,25 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ. Таким…»

Курс гривны относительно евро и доллара 29 июля на наличном рынке укрепился еще больше. Валюта падает вторую неделю подряд.

Доллар в понедельник покупали за 25,17 грн (на 16 копеек дешевле, чем в пятницу), свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали американскую валюту по 25,47 грн (-15 копеек).

Евро покупали за 27,97 грн (на 22 копейки дешевле), а продавали по 28,42 грн (-20 копеек).

По курсу валют от НБУ 29 июля доллар подешевел на 4 копейки и стоил 25,44 грн. Евро, как и в пятницу, стоил 28,33 грн.

Нацбанк немного снизил курс гривны

Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. К середине марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется.