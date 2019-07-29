Курс доллара на межбанке резко упал

Курс гривны относительно евро и доллара 29 июля на наличном рынке укрепился еще больше. Валюта падает вторую неделю подряд.
Доллар в понедельник покупали за 25,17 грн (на 16 копеек дешевле, чем в пятницу), свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали американскую валюту по 25,47 грн (-15 копеек).
Евро покупали за 27,97 грн (на 22 копейки дешевле), а продавали по 28,42 грн (-20 копеек).
По курсу валют от НБУ 29 июля доллар подешевел на 4 копейки и стоил 25,44 грн. Евро, как и в пятницу, стоил 28,33 грн.
Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.
Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. К середине марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется.