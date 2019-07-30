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Курс доллара на межбанке вплотную подошел к новой отметке

Курс доллара на межбанке вплотную подошел к новой отметке (6 новостей)

«Национальный банк Украины установил на среду, 31 июля, курс доллара на уровне 25,08 грн. Об этом говорится на официальном сайте…»

Курс гривны относительно евро и доллара 30 июля на наличном рынке стремительно летит вверх. Во вторник гривна укрепилась более чем на 20 копеек.

Доллар покупали за 24,91 грн, что на целых 25 копеек дешевле, чем в понедельник, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали американскую валюту по 25,22 грн (-24 копейки).

Евро покупали за 27,72 грн (-25 копеек), а продавали по 28,18 грн (-24 копейки).

Согласно курсу валют НБУ 30 июля доллар подешевел на 19 копеек и стоил 25,25 грн. Евро подешевел на 26 копеек и стоил 28,07 грн.

Нацбанк немного снизил курс гривны
Нацбанк немного снизил курс гривны

Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. К середине марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется.

ФОТО К НОВОСТИ: «Курс доллара на межбанке вплотную подошел к новой отметке»
Фото Курс доллара на межбанке вплотную подошел к новой отметке
Фото Курс евро опустился ниже 28 гривен
Фото Курс валют на 31 июля: гривна у важного рубежа
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