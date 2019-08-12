Курс доллара почти побил предыдущий рекорд (9 новостей) «Официальный курс валют НБУ на сегодня 12.08.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и…»

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,09 гривен за доллар, что на 22 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 12 августа установлен на таком уровне: 2509,0813 гривен за 100 долларов (-22,5748 гривен).

При этом курс доллара на 9 августа составляет 2531,6561 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Нацбанк оставил курс гривны без изменений

Обновлено в 10:17 В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 9 августа на 3,06 коп. до 25,4906 UAH/USD, курс покупки - на 0,74 коп. до 25,1152 UAH/USD, в то время, как…

Обновлено в 10:59 Официальный курс валют НБУ на сегодня 12.08.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 12 августа. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA