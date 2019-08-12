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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 10:59
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Курс доллара почти побил предыдущий рекорд

Курс доллара почти побил предыдущий рекорд (9 новостей)

«Официальный курс валют НБУ на сегодня 12.08.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и…»

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,09 гривен за доллар, что на 22 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 12 августа установлен на таком уровне: 2509,0813 гривен за 100 долларов (-22,5748 гривен).

При этом курс доллара на 9 августа составляет 2531,6561 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Нацбанк оставил курс гривны без изменений
Нацбанк оставил курс гривны без изменений

Обновлено в 10:17 В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 9 августа на 3,06 коп. до 25,4906 UAH/USD, курс покупки - на 0,74 коп. до 25,1152 UAH/USD, в то время, как…

Обновлено в 10:59 Официальный курс валют НБУ на сегодня 12.08.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 12 августа. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA

ФОТО К НОВОСТИ: «Курс доллара почти побил предыдущий рекорд»
Фото Курс доллара почти побил предыдущий рекорд
Фото НБУ снизил официальный курс доллара на 12 августа
Фото НБУ установил официальный курс на уровне 25,09 гривны за доллар
Фото Доллар и евро подорожали после длительного снижения курса
Фото Курс валют на сегодня 12 августа - доллар стал дешевле, евро дешевеет
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УНН УНН  ·  12.08.19, 06:05 На 12 августа 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 25,09 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  12.08.19, 07:10 Национальный банк Украины на 12 августа установил курс доллара на уровне 25,09 грн. Это на 22 коп. меньше, чем было перед выходными. Сообщает сайт НБУ. Доллар почти побил предыдущий рекорд. Самый низкий…
Капитал Капитал  ·  12.08.19, 08:36 Национальный банк Украины на понедельник, 12 августа 2019 года, укрепил официальный курс гривны на 23 копейки – до 25,0908 грн за доллар против 25,3166 грн за доллар в пятницу. Такие данные приведены…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Голос.UA Голос.UA  ·  12.08.19, 09:48 Национальный банк Украины установил на понедельник, 12 августа, курс доллара на уровне 25,09 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ. Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар…
Канал 112 Канал 112  ·  12.08.19, 09:57 Средний курс доллара в украинских банках в пятницу, 9 августа, составляет 25,10-25,45 грн. Об этом сообщает финансовый портал "Минфин". Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар в покупке…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  12.08.19, 10:17 В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 9 августа на 3,06 коп. до 25,4906 UAH/USD, курс покупки - на 0,74 коп. до…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  12.08.19, 10:59 Официальный курс валют НБУ на сегодня 12.08.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 12 августа. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA
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