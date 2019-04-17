Курс доллара порадовал украинцев

Национальный банк Украины установил на среду, 17 апреля, курс доллара на уровне 26,72 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар упал в цене на 9 коп.
Курс евро установлен на уровне 30,20 грн, а это меньше на 13 коп., чем 15 апреля.
Стоимость российского рубля упала до 0,415 грн.
Обновлено в 10:20 Официальный курс валют НБУ на сегодня 17.04.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 17 апреля. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA
Обновлено в 10:36 Евровалюта в покупке подорожала на 5 коп., в продаже осталась на прежнем уровне - 30,05-30,50 грн.