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Экономика и финансы
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 10:36
Курс доллара порадовал украинцев

Курс доллара порадовал украинцев (9 новостей)

«Официальная гривня подорожала к доллару на девять копеек, к евро – на 13»

Национальный банк Украины установил на среду, 17 апреля, курс доллара на уровне 26,72 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар упал в цене на 9 коп.

Курс евро установлен на уровне 30,20 грн, а это меньше на 13 коп., чем 15 апреля. 

Стоимость российского рубля упала до 0,415 грн.

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Обновлено в 10:20 Официальный курс валют НБУ на сегодня 17.04.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 17 апреля. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA

Обновлено в 10:36 Евровалюта в покупке подорожала на 5 коп., в продаже осталась на прежнем уровне - 30,05-30,50 грн.

ФОТО К НОВОСТИ: «Курс доллара порадовал украинцев»
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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  17.04.19, 07:10 Национальный банк Украины на 17 апреля установил курс доллара на уровне 26,72 грн. Это на 9 коп. меньше, чем было вчера. Сообщает сайт НБУ. Евро подешевел на 13 коп. Стоит 30,20 грн. Курс российского…
Капитал Капитал  ·  17.04.19, 08:37 Нацбанк Украины на среду, 17 апреля, укрепил официальный курс гривны на девять копеек - до 26,7223 гривны за доллар против 26,8102 гривны за доллар во вторник. Такие данные приведены на сайте регулятора.…
Телеграф Телеграф  ·  17.04.19, 09:06 Национальный банк Украины установил на среду, 17 апреля, курс доллара на уровне 26,72 грн.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  17.04.19, 09:09 Официальная гривня подорожала к доллару на девять копеек, к евро – на 13.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  17.04.19, 10:04 В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 16 апреля на 0,72 коп. до 26,9459 UAH/USD, курс покупки - на 1,62 коп. до 26,6363…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  17.04.19, 10:20 Официальный курс валют НБУ на сегодня 17.04.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 17 апреля. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA
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