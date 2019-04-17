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Курс доллара порадовал украинцев (9 новостей) «Официальная гривня подорожала к доллару на девять копеек, к евро – на 13»

Национальный банк Украины установил на среду, 17 апреля, курс доллара на уровне 26,72 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар упал в цене на 9 коп.

Курс евро установлен на уровне 30,20 грн, а это меньше на 13 коп., чем 15 апреля.

Стоимость российского рубля упала до 0,415 грн.

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Обновлено в 10:20 Официальный курс валют НБУ на сегодня 17.04.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 17 апреля. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA

Обновлено в 10:36 Евровалюта в покупке подорожала на 5 коп., в продаже осталась на прежнем уровне - 30,05-30,50 грн.