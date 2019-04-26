Курс доллара снизился на межбанке (4 новости) «Национальный банк Украины установил на четверг, 2 мая, курс доллара на уровне 26,49 грн. Об этом говорится на официальном сайте…»

Курс гривны относительно евро и доллара 26 апреля на наличном рынке, как и на протяжении всей недели, продолжил расти. Так, евро потерял в цене сразу почти 20 копеек.

Евро покупали 26 апреля по 29,38 гривен – это сразу на 19 копеек меньше, чем в четверг, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали евро 29,88 гривны – на 16 копеек дешевле, чем в предыдущий день.

Доллар в пятницу покупали сразу на 15 копеек дешевле, чем день назад – по 26,40 гривны. Продавали "зеленый" по 26,71 гривны – это на 10 копеек меньше, чем в четверг.

По курсу валют от НБУ 26 апреля доллар подорожал на 3 копейки и стоил 26,62 грн. Евро потерял в цене 20 копеек и опустился до отметки 29,61 грн.

Официальный курс гривны к доллару за неделю упал

Отметим, дороже в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

Подобная ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 – 10 числа евро стоил 32,65 грн. До середины марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется.