  1. Главная
  2. Новости
  3. Экономика и финансы
  4. Курс доллара снизился на межбанке
Экономика и финансы
Телеканал 24 Телеканал 24 ·
· Курс гривны · Доллар · Гривна · Курс валют · Апрель · Наличный курс валют
Курс доллара снизился на межбанке

Курс доллара снизился на межбанке (4 новости)

«Национальный банк Украины установил на четверг, 2 мая, курс доллара на уровне 26,49 грн. Об этом говорится на официальном сайте…»

Курс гривны относительно евро и доллара 26 апреля на наличном рынке, как и на протяжении всей недели, продолжил расти. Так, евро потерял в цене сразу почти 20 копеек.

Евро покупали 26 апреля по 29,38 гривен – это сразу на 19 копеек меньше, чем в четверг, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали евро 29,88 гривны – на 16 копеек дешевле, чем в предыдущий день.

Доллар в пятницу покупали сразу на 15 копеек дешевле, чем день назад – по 26,40 гривны. Продавали "зеленый" по 26,71 гривны – это на 10 копеек меньше, чем в четверг.

По курсу валют от НБУ 26 апреля доллар подорожал на 3 копейки и стоил 26,62 грн. Евро потерял в цене 20 копеек и опустился до отметки 29,61 грн.

Официальный курс гривны к доллару за неделю упал
Официальный курс гривны к доллару за неделю упал

Отметим, дороже в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

Подобная ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 – 10 числа евро стоил 32,65 грн. До середины марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется.

ФОТО К НОВОСТИ: «Курс доллара снизился на межбанке»
Фото Курс доллара снизился на межбанке
Фото Курс НБУ на 2 мая: доллар – 26,49 грн, евро – 29,49грн
Фото НБУ снизил официальный курс евро на 2 мая
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  26.04.19, 17:17 Курс доллара на межбанке в продаже 26 апреля 2019 года снизился на 15 копеек до 26,42 грн/доллар, курс в покупке до 26,37 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 19 копеек до 29,46 гривен за…
Канал 112 Канал 112  ·  26.04.19, 17:32 Национальный банк Украины установил на четверг, 2 мая, курс доллара на уровне 26,49 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ. Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел…
РБК Украина РБК Украина  ·  26.04.19, 17:40 Национальный банк Украины (НБУ) на 2 мая 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 11 копеек до 29,49 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.Официальный…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Экономика и финансы»
Курс доллара снизился на межбанке

Курс доллара снизился на межбанке
Розенко рассказал, что будет с переоформлением субсидий

Розенко рассказал, что будет с переоформлением субсидий
Украина увеличила государственный долг

Украина увеличила государственный долг
Словакия прекратила транзит российской нефти

Словакия прекратила транзит российской нефти
Украина приостановила транзит российской нефти через нефтепровод &quot;Дружба&quot;

Украина приостановила транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба"
Минск может полностью остановить нефтепровод &quot;Дружба&quot;

Минск может полностью остановить нефтепровод "Дружба"
Беларусь частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину и Польшу

Беларусь частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину и Польшу
АМКУ разрешил ДТЭК купить два облэнерго

АМКУ разрешил ДТЭК купить два облэнерго
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
&quot;Трампу понравился Зеленский&quot;: назван важный нюанс разговора политиков

"Трампу понравился Зеленский": назван важный нюанс разговора политиков
На Шри-Ланке вблизи ж/д станции задержали трех человек со взрывчаткой

На Шри-Ланке вблизи ж/д станции задержали трех человек со взрывчаткой
У Зеленского назвали причину для роспуска Рады

У Зеленского назвали причину для роспуска Рады
Украинские полярники рассказали, как будут праздновать Пасху

Украинские полярники рассказали, как будут праздновать Пасху
Юные футболисты Шахтера сыграли в финале турнира Mediterranean International Cup

Юные футболисты Шахтера сыграли в финале турнира Mediterranean International Cup
В Европарламенте осудили указ о выдаче паспортов РФ в ОРДЛО

В Европарламенте осудили указ о выдаче паспортов РФ в ОРДЛО
Виктория Бекхэм показала балетные навыки

Виктория Бекхэм показала балетные навыки
Сарри может возглавить Милан

Сарри может возглавить Милан
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.