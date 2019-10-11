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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 19:56
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Курс доллара вырос на межбанке

Курс доллара вырос на межбанке (5 новостей)

«Котировки гривни к евро снизились на 25 копеек»

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 октября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 4 копейки до 27,09 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 15 октября установлен на таком уровне: 2709,7355 гривны за 100 евро (+4,0137 грн).

При этом курс евро на 11 октября составляет 2705,7218 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Курс доллара на межбанке упал до уровня 24,50 гривен
Курс доллара на межбанке упал до уровня 24,50 гривен

Обновлено в 19:40 Доллар покупали за 24,52 грн (на 2 копейки дешевле, чем в четверг), свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали американскую валюту по 24,88 гривны – как и день назад.

Обновлено в 19:56 Котировки гривни к евро снизились на 25 копеек.

ФОТО К НОВОСТИ: «Курс доллара вырос на межбанке»
Фото Курс доллара вырос на межбанке
Фото НБУ повысил официальный курс евро
Фото Курс НБУ на 15 октября: доллар - 24,53 грн, евро - 27,09 грн
Фото Курс гривни снова просел к доллару и евро
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