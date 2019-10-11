Курс доллара вырос на межбанке (5 новостей) «Котировки гривни к евро снизились на 25 копеек»

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 октября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 4 копейки до 27,09 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 15 октября установлен на таком уровне: 2709,7355 гривны за 100 евро (+4,0137 грн).

При этом курс евро на 11 октября составляет 2705,7218 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Курс доллара на межбанке упал до уровня 24,50 гривен

Обновлено в 19:40 Доллар покупали за 24,52 грн (на 2 копейки дешевле, чем в четверг), свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали американскую валюту по 24,88 гривны – как и день назад.

Обновлено в 19:56 Котировки гривни к евро снизились на 25 копеек.