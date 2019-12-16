Курс доллара вырос на закрытии межбанка (2 новости) «Курс доллара на межбанке в продаже 16 декабря 2019 года вырос на 2 копейки до 23,51 гривен за доллар, курс…»

Курс гривны относительно евро и доллара на наличном рынке 16 декабря дальше укрепляется. Доллар потерял 2-3 копейки, евро – чуть больше.

Доллар в понедельник покупали за 23,31 гривны (на 2 копейки дешевле, чем в пятницу), а продавали по 23,55 гривны (-3 копейки), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро покупали за 25,87 гривны (на 4 копейки дешевле), а продавали по 26,25 гривны (-5 копеек).

По курсу валют от НБУ 16 декабря доллар подешевел на 6 копеек – до 23,50 гривны. Евро зато подорожал на 2 копейки – до 26,26 гривны.

Курс гривны остался почти без изменений

Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 гривны.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. К середине марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась.