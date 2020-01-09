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Курс доллара значительно растет второй день подряд

Курс доллара значительно растет второй день подряд (3 новости)

«Национальный банк Украины установил на пятницу, 10 января, курс доллара на уровне 24,11 грн. Об этом сообщается на официальном сайте…»

В украинских обменниках сегодня, 9 января 2020 года, курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 28 копеек — до 24,28 гривен за доллар, курс евро поднялся на 17 копеек — до 26,77 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина. На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,92 (23,56 — 8 января), продажи — 24,26 (23,98 — 8 января) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,41 (26,08 — 8 января), продажи — 26,94 (26,77 — 8 января) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,53 (3,52 — 8 января), продажи 3,91 (3,86 — 8 января) грн за 10 рублей. На 9 января украинские банки установили курс доллара в пределах 24,20-24,50 грн/доллар. Днем ранее доллар здесь продавался в диапазоне 23,90-24,30 грн/доллар. На открытии межбанковского валютного рынка 9 января курс доллара достиг отметки в 24,11 гривен. Таким образом, по сравнению с закрытием предыдущей сессией американская валюта резко прибавила 11 копеек. При этом по состоянию на 13:00 сохраняется тенденция к дальнейшему росту. Национальный банк Украины с учетом межбанковских торгов установил справочное значение курса доллара на 9 января на отметке 24,11 гривен. Справочный курс существенно вырос по сравнению с показателем 8 января — на 33 копейки.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  09.01.20, 13:45 В украинских обменниках сегодня, 9 января 2020 года, курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 28 копеек - до 24,28 гривен за доллар, курс евро поднялся на 17 копеек - до…
Канал 112 Канал 112  ·  09.01.20, 16:58 Национальный банк Украины установил на пятницу, 10 января, курс доллара на уровне 24,11 грн. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ. Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подорожал…
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