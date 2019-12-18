Курс НБУ: Гривна продолжает укрепляться

От укрепившейся гривны населению проку мало - цены не снизились, а вот обвал нацвалюты может быть катастрофическим. Эксперты отмечают, что предпосылки имеются – спекулятивный пузырь облигаций Нацбанка грозит лопнуть. Гривна растет, а цены не падают Национальный банк готовит украинскую банковскую систему к обвалу курса гривны до 40 грн за доллар. Об этом сообщил сайт «Дубинский. про», связанный с заместителем главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александром Дубинским. Ссылаясь на источники в коммерческих банках, сайт утверждает, что от банковского сообщества, требуют готовиться к стихийной девальвации. Якобы при проведении стресс-тестирования украинских банков НБУ закладывает в негативный сценарий обвал курса гривны до уровня 40 грн за доллар. «Более того, от банков требуют проводить капитализацию своих структур на уровне, позволяющем финучреждениям выдержать девальвацию до значения 40 грн за доллар. Банки, которые не смогут сформировать соответствующую страховую защиту для такой девальвации, могут остаться без лицензий», - утверждает сайт. Эксперты отмечают, что с начала 2019-го гривна укрепилась почти на 15%. Однако потребительские цены не падают, а порой и растут в пересчете на гривны - дескать, картофель на рынках в полтора раза дороже, чем в Европе. Тем не менее, премьер-министр Алексей Гончарук утверждает: «Укрепление гривны — это хорошо для граждан Украины, так как они становятся богаче. Каждая гривна, которую человек получает, становится важнее. За нее можно больше купить». А то, что при окрепшей гривне цены не падают, премьер прокомментировал так: «С этим нужно работать. Это работа Антимонопольного комитета. Мы сейчас делаем все для того, чтобы уровень конкуренции на всех этих рынках был сильнее, и, как следствие, цены снижались быстрее». Экономист Всеволод Степанюк парирует, что это теория рынка XIX века, а на самом деле сейчас в развитых странах рынок регулируется. «Должен быть государственный контроль над планированием с данными кто, что, где и по какой цене выращивает и где продает, допустим, в США. Поэтому эти заявления Гончарука о том, рынок расставит все на свои места, это глупость», - сказал Степанюк. От укрепившейся гривны населению мало толку. «В Украине очень дорогая электроэнергия, и бензин – дороже, чем в Америке… Не работают рыночные механизмы, у нас нет внутреннего рынка, нет достаточной емкости, чтобы заработали рыночные механизмы. У нас народ очень бедный, поэтому покупателей аграрной продукции в стране – миллиона три. Остальные, извините, считают копейки у кассы и берут продукты только так, чтобы выжить. Поэтому о каком рынке в Украине может идти речь?» - перечислил Всеволод Степанюк. Отметим, что и производители сетуют на внезапное укрепление нацвалюты. Бизнесмен, совладелец холдинга «Молочный альянс» Александр Деркач бьет тревогу: «Укрепилась гривна. С 27 грн в конце марта до 24 сейчас. Посчитаем потери экспортеров… Получим 3 млрд долларов потерь с 1 апреля. 75 млрд грн - на эту сумму упадет прибыль предприятий за год. Потому что их затраты в гривне не уменьшились. Из этой суммы не были уплачены налоги в бюджет. Не были сделаны какие-то инвестиции, не были выплачены дополнительные деньги людям». Дефолт и распродажа земли Александр Деркач в своем блоге для издания НВ отмечает, что укрепление гривны на 15 % нивелирует доходы предприятий-экспортер

Обновлено в 09:00 От укрепившейся гривны населению проку мало - цены не снизились, а вот обвал нацвалюты может быть катастрофическим. Эксперты отмечают, что предпосылки имеются – спекулятивный пузырь облигаций Нацбанка грозит лопнуть. Гривна растет, а цены не падают Национальный банк готовит украинскую банковскую…

Обновлено в 09:44 Евро подешевел на одну копейку.