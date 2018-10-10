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Экономика и финансы
Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 10:22
· Банк · Гривна
Курс НБУ на 10 октября: доллар – 28,08 грн, евро – 32,11 грн

Курс НБУ на 10 октября: доллар – 28,08 грн, евро – 32,11 грн (6 новостей)

«В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 09…»

Национальный банк Украины на 10 октября установил курс доллара на уровне 28,08 грн. Это столько же, как было в понедельник и вторник.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 12 коп. Стоит 32,11 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

Нацбанк укрепил гривну
Нацбанк укрепил гривну

В обменниках доллар покупают по 28,05 грн, продают по 28,10 грн.

За евро предлагают 32,28 грн. Продают по 32,41 грн.

Российский рубль скупают и продают по 41 коп.

2019-го ВВП Украины вырастет на 2,7%. Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста экономики Украины. Ранее прогнозировал на уровне 3,3%, свидетельствует октябрьский обзор МВФ "Перспективы мировой экономики". Кроме того, Фонд ухудшил прогноз роста ВВП на 2020 год. Снизил его с 4% до 3,4%. В то же время, по итогам 2018-го, МВФ ожидает улучшения экономической ситуации. ВВП Украины составит 3,5%.

Обновлено в 10:21 Об этом сообщает BIN.ua.

Обновлено в 10:22 Курс евро в покупке и в продаже подешевел на 5 копеек и составил 32,00-32,50 грн.

ФОТО К НОВОСТИ: «Курс НБУ на 10 октября: доллар – 28,08 грн, евро – 32,11 грн»
Фото Гривна уверенно закрепилась на новой отметке
Фото Курс НБУ на 10 октября: доллар – 28,08 грн, евро – 32,11 грн
Фото В среду курс доллара и евро незначительно понизился
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УНН УНН  ·  10.10.18, 05:36 На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,08 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины,…
Канал 112 Канал 112  ·  10.10.18, 08:00 Национальный банк Украины установил на среду, 10 октября, курс доллара на уровне 28,08 грн. Таким образом, по сравнению с курсом предыдущего рабочего дня, стоимость доллара осталась неизменной. Курс евро…
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Канал 112 Канал 112  ·  10.10.18, 10:22 Средний курс доллара в украинских банках в среду, 10 октября, составил 27,91-28,15 грн. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар в покупке подешевел на 4 копейки, а в продаже - на 5 коп. Курс евро…
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