Курс НБУ на 10 октября: доллар – 28,08 грн, евро – 32,11 грн (6 новостей) «В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 09…»

Национальный банк Украины на 10 октября установил курс доллара на уровне 28,08 грн. Это столько же, как было в понедельник и вторник.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 12 коп. Стоит 32,11 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

Нацбанк укрепил гривну

В обменниках доллар покупают по 28,05 грн, продают по 28,10 грн.

За евро предлагают 32,28 грн. Продают по 32,41 грн.

Российский рубль скупают и продают по 41 коп.

2019-го ВВП Украины вырастет на 2,7%. Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста экономики Украины. Ранее прогнозировал на уровне 3,3%, свидетельствует октябрьский обзор МВФ "Перспективы мировой экономики". Кроме того, Фонд ухудшил прогноз роста ВВП на 2020 год. Снизил его с 4% до 3,4%. В то же время, по итогам 2018-го, МВФ ожидает улучшения экономической ситуации. ВВП Украины составит 3,5%.

Обновлено в 10:21 Об этом сообщает BIN.ua.

Обновлено в 10:22 Курс евро в покупке и в продаже подешевел на 5 копеек и составил 32,00-32,50 грн.