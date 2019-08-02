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Экономика и финансы
Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 10:37
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Курс НБУ на 2 августа: доллар — 25,34 грн, евро — 27,97 грн

Курс НБУ на 2 августа: доллар — 25,34 грн, евро — 27,97 грн (11 новостей)

«Национальный банк ослабил официальный курс гривны на 31 копейку, установив его на 2 августа на уровне 25,34 гривни за доллар»

В пятницу, 2 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, как американская, так и европейская валюты прибавили в цене.

Согласно данным государственного регуляторного органа, 2 августа один американский доллар достигнет отметки 25,35.

Заметим, что это на 33 копейки больше, чем было в предыдущий банковский день.

Относительно евро, то он также подорожал, но уже не так существенно – всего плюс 8 копеек, если сравнивать с курсом предыдущего банковского дня.

Нацбанк немного снизил курс гривны
Нацбанк немного снизил курс гривны

Следовательно, в пятницу за одиницу европейской валюты придется выложить 27,98 гривны.

Обновлено в 10:20 Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар в покупке подорожал на 20 коп., а в продаже – на 25 коп.

Обновлено в 10:37 Официальный курс валют НБУ на сегодня 02.08.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 2 августа. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA

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УНН УНН  ·  02.08.19, 06:15 На 2 августа 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 25,35 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  02.08.19, 06:30 Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2-4 августа, на 32,91 коп. до 25,3499 UAH/USD по сравнению с курсом на 1 августа. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські…
РБК Украина РБК Украина  ·  02.08.19, 07:45 Национальный банк Украины (НБУ) на 2 августа 2019 года установил официальный курс доллара на уровне 25,35 гривен за доллар, что на 33 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют…
Канал 112 Канал 112  ·  02.08.19, 08:00 Национальный банк Украины установил на пятницу, 2 августа, курс доллара на уровне 25,34 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ. Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подорожал…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Капитал Капитал  ·  02.08.19, 08:56 Национальный банк Украины на пятницу, 2 августа 2019 года, ослабил официальный курс гривны сразу на 33 копейки – до 25,3499 грн за доллар против 25,0208 грн за доллар в четверг. Такие данные приведены…
Украинская правда Украинская правда  ·  02.08.19, 09:09 Национальный банк ослабил официальный курс гривны на 31 копейку, установив его на 2 августа на уровне 25,34 гривни за доллар.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  02.08.19, 10:16 В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 01 августа на 22 коп. до 25,5479 UAH/USD, курс покупки - на 18,29 коп. до 25,1597…
Канал 112 Канал 112  ·  02.08.19, 10:20 Средний курс доллара в украинских банках в пятницу, 2 августа, составляет 25,20-25,55 грн. Об этом сообщает финансовый портал "Минфин". Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар в…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  02.08.19, 10:37 Официальный курс валют НБУ на сегодня 02.08.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 2 августа. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA
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