Курс НБУ на 2 августа: доллар — 25,34 грн, евро — 27,97 грн (11 новостей) «Национальный банк ослабил официальный курс гривны на 31 копейку, установив его на 2 августа на уровне 25,34 гривни за доллар»

В пятницу, 2 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, как американская, так и европейская валюты прибавили в цене.

Согласно данным государственного регуляторного органа, 2 августа один американский доллар достигнет отметки 25,35.

Заметим, что это на 33 копейки больше, чем было в предыдущий банковский день.

Относительно евро, то он также подорожал, но уже не так существенно – всего плюс 8 копеек, если сравнивать с курсом предыдущего банковского дня.

Нацбанк немного снизил курс гривны

Следовательно, в пятницу за одиницу европейской валюты придется выложить 27,98 гривны.

Обновлено в 10:20 Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар в покупке подорожал на 20 коп., а в продаже – на 25 коп.

Обновлено в 10:37 Официальный курс валют НБУ на сегодня 02.08.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 2 августа. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA