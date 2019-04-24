Курс НБУ на 24 апреля. Доллар и евро продолжают стремительно дешеветь (7 новостей) «Официальный курс валют НБУ на сегодня 24.04.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и…»

Национальный банк Украины на 24 апреля установил курс доллара на уровне 26,68 грн. Это на 9 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 11 коп. Стоит 30,01 грн.

Курс российского рубля - 41 коп.

ПЕЧЕРСКИЙ РАЙСУД КИЕВА РЕШИЛ РАЗОРВАТЬ ДОГОВОР ПОРУКИ КОЛОМОЙСКОГО ПО…

В обменниках доллар покупают по 26,80 грн, продают по 26,83 грн.

За евро предлагают 30,05 грн. Продают по 30,15 грн.

Российский рубль скупают и продают по 41 коп.

С начала года Нацбанк активно покупает валюту на межбанке. В общем скупил $1,03 млрд. Так, на прошлой неделе Нацбанк приобрел $45 млн. За неделю до этого - $56,5 млн.

Обновлено в 10:12 В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 23 апреля на 6,54 коп. до 26,9066 UAH/USD, курс покупки - на 4,39 коп. до 26,5931 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.…

Обновлено в 10:35 Официальный курс валют НБУ на сегодня 24.04.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 24 апреля. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA