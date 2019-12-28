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Курс НБУ на 28 декабря: доллар – 23,68 грн, евро – 26,42 грн

Курс НБУ на 28 декабря: доллар – 23,68 грн, евро – 26,42 грн (6 новостей)

«Официальный курс валют НБУ на сегодня 28.12.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и…»

Национальный банк Украины на 28 декабря установил курс доллара на уровне 23,68 грн. Это на 39 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 62 коп. Стоит 26,42 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

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В обменниках доллар покупают по 23,76 грн. Продают по 24,13 грн.

За евро предлагают 26,04 грн. Продают по 26,62 грн.

Российский рубль скупают по 37 коп. Продают по 38 коп.

По оптимистическим прогнозам в следующем году курс валют составит 24 грн/долл. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн/долл.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Facenews Facenews  ·  28.12.19, 06:15 Официальный курс гривны по отношению к доллару вырос на 39 копеек. Такая котировка будет действовать до 3 января из-за выходных.Национальный банк Украины ослабил гривну на 39 копеек – до 23,68 гривен…
Канал 112 Канал 112  ·  28.12.19, 09:00 Национальный банк Украины установил на субботу, 28 декабря, курс доллара на уровне 23,68 грн. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ. Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар…
Капитал Капитал  ·  28.12.19, 09:47 Национальный банк Украины на субботу, 28 декабря, ослабил официальный курс гривны сразу на 39 копеек - до 23,6862 грн за доллар против 23,2929 грн за доллар в пятницу. Такие данные приведены на сайте…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  28.12.19, 10:29 Официальный курс валют НБУ на сегодня 28.12.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 28 декабря. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Канал 112 Канал 112  ·  28.12.19, 10:31 Средний курс доллара в украинских банках в субботу, 28 декабря, составляет 23,60-24,32 грн. Об этом сообщает финансовый портал "Минфин". Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар в…
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