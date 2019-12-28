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Курс НБУ на 28 декабря: доллар – 23,68 грн, евро – 26,42 грн (6 новостей) «Официальный курс валют НБУ на сегодня 28.12.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и…»

Национальный банк Украины на 28 декабря установил курс доллара на уровне 23,68 грн. Это на 39 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 62 коп. Стоит 26,42 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

Верховный суд подтвердил законность признания неплатежеспособным и ликвидации…

В обменниках доллар покупают по 23,76 грн. Продают по 24,13 грн.

За евро предлагают 26,04 грн. Продают по 26,62 грн.

Российский рубль скупают по 37 коп. Продают по 38 коп.

По оптимистическим прогнозам в следующем году курс валют составит 24 грн/долл. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн/долл.