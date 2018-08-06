Курс НБУ на 6 августа: доллар - 27,09 грн, евро - 31,39 грн

Национальный банк Украины на 6 августа установил курс доллара на уровне 27,09 грн. Это на 8 коп. больше, чем было перед выходными.Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 2 коп. Стоит 31,39 грн.

Курс российского рубля - 42 коп.

В обменниках доллар покупают по 27,27 грн, продают по 27,33 грн.

Курс гривны к доллару снизился до 26,23 грн/$

За евро предлагают 31,61 грн. Продают по 31,76 грн.

Российский рубль скупают и продают по 42 коп.

Если до конца года курс доллара составит 30,5 грн, как заложено в госбюджете, то инфляция вырастет до более 10%. По состоянию на сейчас, по официальной статистике, цены с начала года выросли на 4,4%.

Обновлено в 11:42 Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 6 августа на уровне 27,09 гривни.Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,39 гривни.Как сообщалось, Национальный банк 3 августа провел аукцион по продаже валюты и удовлетворил заявки банков на общую сумму 50 млн долларов.