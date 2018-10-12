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Курс валют на 12 октября: евро резко подскочило, а доллар наоборот – упал

Курс валют на 12 октября: евро резко подскочило, а доллар наоборот – упал (5 новостей)

«Официальный курс валют НБУ на сегодня 12.10.2018 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и…»

Национальный банк Украины на 12 октября установил курс доллара на уровне 27,98 грн. Это на 2 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 19 коп. Стоит 32,39 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,99 грн, продают по 28,04 грн.

За евро предлагают 32,32 грн. Продают по 32,39 грн.

Российский рубль скупают и продают по 41 коп.

В Украине с 1 апреля по 1 октября количество банковских отделений сократилось с 9,440 тыс. до 8,750 тыс. Больше всего отделений закрыл Ощадбанк - 383. Приватбанк закрыл 177 отделений. Укрсоцбанк - 65. За это время более 7 банковских отделений открыл Укрбудінвестбанк. А-Банк открыл 5 отделений, Укргазбанк - 4.

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Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  12.10.18, 08:58 Официальный курс валют НБУ на сегодня 12.10.2018 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 12 октября. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA
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