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Курс валют на 15 января: доллар и евро снова подорожают (5 новостей) «Национальный банк Украины на среду, 15 января, ослабил официальный курс гривны на 10 копеек - до 24,0257 грн за доллар…»

Национальный банк Украины на 15 января установил курс доллара на уровне 24,03 грн. Это на 10 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 7 коп. Стоит 26,69 грн.

Курс российского рубля - 39 коп.

Официальный курс гривны установлен на уровне 24,12 грн/доллар

В обменниках доллар покупают по 24,02 грн. Продают по 24,11 грн.

За евро предлагают 26,61 грн. Продают по 26,68 грн.

Российский рубль скупают по 38 коп. Продают по 39 коп.

По оптимистическим прогнозам, 2020-го курс валют составит 24 грн. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн.