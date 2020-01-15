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Курс валют на 15 января: доллар и евро снова подорожают

Курс валют на 15 января: доллар и евро снова подорожают (5 новостей)

«Национальный банк Украины на среду, 15 января, ослабил официальный курс гривны на 10 копеек - до 24,0257 грн за доллар…»

Национальный банк Украины на 15 января установил курс доллара на уровне 24,03 грн. Это на 10 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 7 коп. Стоит 26,69 грн.

Курс российского рубля - 39 коп.

Официальный курс гривны установлен на уровне 24,12 грн/доллар
Официальный курс гривны установлен на уровне 24,12 грн/доллар

В обменниках доллар покупают по 24,02 грн. Продают по 24,11 грн.

За евро предлагают 26,61 грн. Продают по 26,68 грн.

Российский рубль скупают по 38 коп. Продают по 39 коп.

По оптимистическим прогнозам, 2020-го курс валют составит 24 грн. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн.

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Канал 112 Канал 112  ·  15.01.20, 08:00 Национальный банк Украины установил на среду, 15 января, курс доллара на уровне 24,02 грн. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ. Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подорожал…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  15.01.20, 08:30 На среду, 15 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты снова подорожали. НБУ сообщает, что в среду, 15 января, американский…
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Канал 112 Канал 112  ·  15.01.20, 10:30 Средний курс доллара в украинских банках в среду, 15 января, составляет 23,85-24,20 грн. Об этом сообщает финансовый портал "Минфин". Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар в покупке…
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