  1. Главная
  2. Новости
  3. Экономика и финансы
  4. Курс валют на 16 января: доллар немного упал в цене, однако евро добавил
Экономика и финансы
Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 10:10
· Банк · Доллар · Январь
Курс валют на 16 января: доллар немного упал в цене, однако евро добавил

Курс валют на 16 января: доллар немного упал в цене, однако евро добавил (9 новостей)

«Доллар в банках стабилизировался, евро подорожал»

Национальный банк Украины на 16 января установил курс доллара на уровне 23,98 грн. Это на 5 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 4 коп. Стоит 26,73 грн.

Курс российского рубля - 39 коп.

Межбанк закрылся снижением курса доллара
Межбанк закрылся снижением курса доллара

В обменниках доллар покупают по 24,02 грн. Продают по 24,08 грн.

За евро предлагают 26,60 грн. Продают по 26,72 грн.

Российский рубль скупают по 38 коп. Продают по 39 коп.

По оптимистическим прогнозам, 2020-го курс валют составит 24 грн. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн.

Обновлено в 09:31 Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 16 января на уровне 24,02 гривни за доллар.

Обновлено в 10:10 Официальный курс валют НБУ на сегодня 16.01.2020 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 16 января. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA

ФОТО К НОВОСТИ: «Курс валют на 16 января: доллар немного упал в цене, однако евро добавил»
Фото Доллар не удержался на новой отметке
Фото Курс НБУ на 16 января: доллар – 23,98 грн, евро – 26,72 грн
Фото НБУ установил официальный курс на уровне 23,98 гривны за доллар
Фото Курс валют на сегодня 16 января - доллар дешевеет, евро стал дороже
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Канал 112 Канал 112  ·  16.01.20, 08:00 Национальный банк Украины установил на четверг, 16 января, курс доллара на уровне 23,98 грн. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ. Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  16.01.20, 08:31 На четверг, 16 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным госрегулятора, американская валюта несколько упала…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  16.01.20, 08:45 Доллар в банках стабилизировался, евро подорожал
Капитал Капитал  ·  16.01.20, 09:01 Национальный банк Украины на четверг, 16 января, укрепил официальный курс гривны на четыре копейки - до 23,9821 гривны за доллар против 24,0257 гривны за доллар в среду. Такие данные приведены на сайте…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  16.01.20, 09:01 Нацбанк снова котирует американскую валюту ниже 24 гривен за доллар.
Голос.UA Голос.UA  ·  16.01.20, 09:24 На сегодня, 16 января 2020 года, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 23,98 грн/долл. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ. Таким образом, согласно информации, предоставленной…
Украинская правда Украинская правда  ·  16.01.20, 09:31 Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 16 января на уровне 24,02 гривни за доллар.
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  16.01.20, 10:10 Официальный курс валют НБУ на сегодня 16.01.2020 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 16 января. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Экономика и финансы»
Экспорт сахара сократился более чем вдвое

Экспорт сахара сократился более чем вдвое
Обнародована декларация бывшего главы СБУ: Грицак с женой имеют немалое состояние

Обнародована декларация бывшего главы СБУ: Грицак с женой имеют немалое…
Бизнесмен Ярославский уведомил НБУ о намерении купить банк &quot;Кредит Днепр&quot;

Бизнесмен Ярославский уведомил НБУ о намерении купить банк "Кредит Днепр"
Украина возвращает приватизированный в 2018 году судостроительный завод «Океан»

Украина возвращает приватизированный в 2018 году судостроительный завод «Океан»
Курс валют на 15 января: доллар и евро снова подорожают

Курс валют на 15 января: доллар и евро снова подорожают
НБУ на 15 января повысил официальный курс доллара

НБУ на 15 января повысил официальный курс доллара
Украина перестроит ГТС под меньший объем газа. Но трубы выкапывать не будут, – Макогон

Украина перестроит ГТС под меньший объем газа. Но трубы выкапывать…
Межбанк закрылся снижением курса доллара

Межбанк закрылся снижением курса доллара
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Разработчики намекают на скорый выход дополнения для Metro: Exodus

Разработчики намекают на скорый выход дополнения для Metro: Exodus
Джек Ма поздравил Харьковский университет имени Каразина с 215-летием

Джек Ма поздравил Харьковский университет имени Каразина с 215-летием
В Киеве полицейского задержали на взятке в 11 тысяч гривень

В Киеве полицейского задержали на взятке в 11 тысяч гривень
На Ривненщине разоблачили подпольный оружейный цех

На Ривненщине разоблачили подпольный оружейный цех
Беседину грозит многолетняя дисквалификация

Беседину грозит многолетняя дисквалификация
В Украине отмечают День памяти киборгов

В Украине отмечают День памяти киборгов
15-летний подросток повесился посреди улицы

15-летний подросток повесился посреди улицы
Ящики с пожертвованиями и просьбы в соцсетях: как мошенники выманивают деньги

Ящики с пожертвованиями и просьбы в соцсетях: как мошенники выманивают…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.