Курс валют на 16 января: доллар немного упал в цене, однако евро добавил (9 новостей) «Доллар в банках стабилизировался, евро подорожал»

Национальный банк Украины на 16 января установил курс доллара на уровне 23,98 грн. Это на 5 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 4 коп. Стоит 26,73 грн.

Курс российского рубля - 39 коп.

Межбанк закрылся снижением курса доллара

В обменниках доллар покупают по 24,02 грн. Продают по 24,08 грн.

За евро предлагают 26,60 грн. Продают по 26,72 грн.

Российский рубль скупают по 38 коп. Продают по 39 коп.

По оптимистическим прогнозам, 2020-го курс валют составит 24 грн. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн.

Обновлено в 09:31 Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 16 января на уровне 24,02 гривни за доллар.

Обновлено в 10:10 Официальный курс валют НБУ на сегодня 16.01.2020 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 16 января. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA